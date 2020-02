Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56

fler написав: jump написав: Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.

значит она не против поднятия пенсійного віку только жинкам, они в основном работают на профессиях где не надо особого ума, силы або отвественности...так же они не генерят ввп и сейчас из 11 лямов пенсов 7 это жинки...

