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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38183819382038213822>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 287
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:53

  _All_ написав:
  lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.

По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным.
А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда?
Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость?
Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть)))
Это справедливость?

+1 У нас еще есть касты людей которые виходят на пенсию в 45 лет.
AGK
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56

  zzzzzz написав:Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.

А чем наша экономика недоделанная? Она у нас экспортно-ориентированная, для такой контролируемая девальвация как воздух.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56

  fler написав:
  jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/

Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.

значит она не против поднятия пенсійного віку только жинкам, они в основном работают на профессиях где не надо особого ума, силы или отвественности...так же они не генерят ввп и сейчас из 11 лямов пенсов 7 это жинки...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:58

AGK
Я лично общаюсь с трёмя персонажами, которые вышли в 38, пенсии у них раза в 4 повыше моего папы, про остальные доходы говорить не буду.
У двоих из них на жильё родителей оформлены субсидии.
Слава Украине.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.

НЕТ, все судьи которые были до нынешнего времени, ВООБЩЕ не должны получать пенсию!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:03

  komp написав:
  lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.

НЕТ, все судьи которые были до нынешнего времени, ВООБЩЕ не должны получать пенсию!

Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:06

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.

А чем наша экономика недоделанная? Она у нас экспортно-ориентированная, для такой контролируемая девальвация как воздух.


Тем что мы экспортируем товары с низкой добавленной стоимостью. Только за счет девальвации и выигрывают экспортеры. Ревальвация для них - смерти подобна.
Тут на их беду еще и безвиз отрыли. Пришлось рабам повышать зарплаты что-бы в Польшу не убежали. Ну вот как-то так.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:10

Кто знает: сеять пшеницу, ячмень уже сейчас буду начинать и бакс продавать? Запчасти и технику отремонтировать, топливо.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:25

  keep написав:
  fler написав:знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці

таки да, кому еще более кошерному быть на месте по геноциду украинцев? и ник fler и поведение в том же стиле :) все видно - даже наигранная мова не прикрывает.

Keep calm, keep :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)
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