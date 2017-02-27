lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.
По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным. А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда? Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость? Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть))) Это справедливость?
+1 У нас еще есть касты людей которые виходят на пенсию в 45 лет.
jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку. https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/
Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.
значит она не против поднятия пенсійного віку только жинкам, они в основном работают на профессиях где не надо особого ума, силы или отвественности...так же они не генерят ввп и сейчас из 11 лямов пенсов 7 это жинки...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
AGK Я лично общаюсь с трёмя персонажами, которые вышли в 38, пенсии у них раза в 4 повыше моего папы, про остальные доходы говорить не буду. У двоих из них на жильё родителей оформлены субсидии. Слава Украине.
zzzzzz написав:Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
А чем наша экономика недоделанная? Она у нас экспортно-ориентированная, для такой контролируемая девальвация как воздух.
Тем что мы экспортируем товары с низкой добавленной стоимостью. Только за счет девальвации и выигрывают экспортеры. Ревальвация для них - смерти подобна. Тут на их беду еще и безвиз отрыли. Пришлось рабам повышать зарплаты что-бы в Польшу не убежали. Ну вот как-то так.
Кто знает: сеять пшеницу, ячмень уже сейчас буду начинать и бакс продавать? Запчасти и технику отремонтировать, топливо.
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Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту. Що скажете, шановні, на таку думку?