Додано: Чет 06 лют, 2020 21:37

Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.Що скажете, шановні, на таку думку?