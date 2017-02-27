_All_ написав:AGK Я лично общаюсь с трёмя персонажами, которые вышли в 38, пенсии у них раза в 4 повыше моего папы, про остальные доходы говорить не буду. У двоих из них на жильё родителей оформлены субсидии. Слава Украине.
Вы , это бросьте , про Слава Украине . Украина тут не причем.
Вы же честный человек ,справедливый,правильный ! Пройдите в пенсионный фонд ,напишите в органы социальной защиты , короче выведите их на чистую воду.
Можете так же устроится фтизиатром в лазарет в тюрьму . Или в конвойную службу . В СИЗО наконец . (дальше перечислять не буду) Так как государство само установило перечень тех , кто имеет льготы.
Думаю что Вы тоже знали где можно получить льготы , но не пошли туда сознательно , так как там "запах" не тот. Так что НЕ НАДО про Украину.
холява написав:Вы , это бросьте , про Слава Украине . Украина тут не причем.
Вы же честный человек ,справедливый,правильный ! Пройдите в пенсионный фонд ,напишите в органы социальной защиты , короче выведите их на чистую воду.
Можете так же устроится фтизиатром в лазарет в тюрьму . Или в конвойную службу . В СИЗО наконец . (дальше перечислять не буду) Так как государство само установило перечень тех , кто имеет льготы.
Думаю что Вы тоже знали где можно получить льготы , но не пошли туда сознательно , так как там "запах" не тот. Так что НЕ НАДО про Украину.
Вы думаете, всех подряд берут в менты? Надо для начала быть годным к армии, а для хорошей должности и связи иметь и занести куда надо. Какой там запах, сидят над людьми издеваются и крышуют преступников. И вообще, в подобном ключе это увод разговора в сторону. Ладно бы заработали, но они с 38 лет сидят на нашей шее.
[quote="4864155:холява"]ы , это бросьте , про Слава Украине . Украина тут не причем.
Как не надо, мы же живём в Украине и происходит это всё в Украине, и требуют это всё власти Украины, которых выбрали 73 процета Украинцев. Про всё остальное (куда пойти и кому написать и где устроится) я понимаю, в голове среднестатистического хитрожопа это всё не укладывается - как говорит мой товарищ (уже в звании полковника) - все так живут, не выделывайся. Ну от все так и живут))) А про "Так что НЕ НАДО" Вы это жене на кухне расскажите. А как патриота я Вас конечно уважаю и в глубине души надеюсь что Вы воевали, а не диванный вариант - за "НЕ НАДО" рассказывать.
Востаннє редагувалось _All_ в Чет 06 лют, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
lawyer23 написав:Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.
По принципам, критериям и нравам хитрожопо-хохляндского общества конечно не должен, судья серьёзный человек, вопросы решает, олигархо-чиновьечему сословию опу вылизывает за хорошее вознаграждение, имеет доступ к богоизбранным. А бабушка из сословия гоев, она должна их обслуживать за копейки и сдохнуть в нищите и болезнях. И её дети и внуки повторят этот путь, или если сильно борзые станут мясом и торпедами в играх богоизбранных - тогда поимеют побольше, правда на крови своих соплеменников, но какого хитрожопого хохла это смущало? Правда? Только интересно другое где тут СОЛИДАРНАЯ пенсия? Где солидарность, где нация? Я должен отдать деньги на прокорм судьи с пенсией 50.000 грн., а своему папе, с пенсией 1800, сказать что я тебе помочь не могу? Это справедливость? Недавно в компании с таким пенсионером в шутку об этом спросил, он в шутку ответил - можешь не давать, но тогда его сын(действующий судья) меня может и закрыть))) Это справедливость?
+1 У нас еще есть касты людей которые виходят на пенсию в 45 лет.
fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.
Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.
Та да, американцы тоже не пальцем деланные. В 2000-х всех владельцев баксов киданули, когда за несколько лет инфляция его практически съела, не говоря уже о том, что было в 1971-м и в конце 70-х.
jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку. https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/
Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.
Та да, токо налоги тогда куда пойдут, какая отдача? Пенсий не будет, медицины уже нет от слова совсем, только больше 100 ярдов в год на нее куда-то выделяется... Тогда надо обнулять налоги.
Кто виноват в том, что в январе 2020 году госбюджет Украины оказался с "дыркой" 18 млрд грн
[censored, рожа Охрененко]
плюсуйте!
Офигеть , еще один апологет "спасительной коррупции", по аналогии с подпевалами прошлой власти это же надо до такой степени ОХРЕнеть, чтопы говорить что коррупцию не надо было оказывается останавливать. Не случаянно у него фамилия однокоренная. Единственное что можно вычленить - фактическое признание того что коррупция приостановлена, о чем действительно говорят многие. Именно поэтому мы наблюдаем и укрепление гривны и достаточно быстрое наполнение ЗВР, в разы опережающее по скорости наполнения при прошлой барыжной власти. А в остальном - жаль минусовать нет возможности.