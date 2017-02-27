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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3817381838193820>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 287
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:24

  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26

  Starikan написав:
  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.

Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.



Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.

План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27.
При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.

НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.

Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56

  zzzzzz написав:Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.

А чем наша экономика недоделанная? Она у нас экспортно-ориентированная, для такой контролируемая девальвация как воздух.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:06

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.

А чем наша экономика недоделанная? Она у нас экспортно-ориентированная, для такой контролируемая девальвация как воздух.


Тем что мы экспортируем товары с низкой добавленной стоимостью. Только за счет девальвации и выигрывают экспортеры. Ревальвация для них - смерти подобна.
Тут на их беду еще и безвиз отрыли. Пришлось рабам повышать зарплаты что-бы в Польшу не убежали. Ну вот как-то так.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:10

Кто знает: сеять пшеницу, ячмень уже сейчас буду начинать и бакс продавать? Запчасти и технику отремонтировать, топливо.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:04

  Igneus написав:
  fin написав:Помню когда еще был курсантом военного училища

Какого именно? :wink:
Военного!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:42

  shatenerbi написав:В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.

Може там відносно долара на пару % більше, але ж не в 3 рази
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:45

  Slon_Nosov написав:proftpd66

кто то еще смотрит и читает охрименко? :lol:

охрененко смотрят домохозяйки)
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:04

  1finanсier написав:Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)

1finanсier
Человек предполагает. Только время покажет оказалась ли ваша стратегия верна. Crossing fingers..

Главное, что вы приняли решение самостоятельно, а мнения они разные, как и прогнозы. Курс доллара в долгосрок прогнозируют кроме форумчан также правительство, Мудис, JP Morgan, Томаш Фиала (его сегодня вспоминали), бородатый персонаж из аналитического центра.. Мало кто угадывает

Знаете кто снижение ставки -2,5 пп точно спрогнозировал? Bank of America, JPMorgan Chase & Co и.. Игорь Алексеевич :|
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 06 лют, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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