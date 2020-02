Додано: Чет 06 лют, 2020 22:42

shatenerbi написав: В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики. В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.

Може там відносно долара на пару % більше, але ж не в 3 рази Може там відносно долара на пару % більше, але ж не в 3 рази

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/