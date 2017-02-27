Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:24
Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:26
Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.
План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27.
При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.
НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.
Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
Живите своим умом!
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:56
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:06
Тем что мы экспортируем товары с низкой добавленной стоимостью. Только за счет девальвации и выигрывают экспортеры. Ревальвация для них - смерти подобна.
Тут на их беду еще и безвиз отрыли. Пришлось рабам повышать зарплаты что-бы в Польшу не убежали. Ну вот как-то так.
Живите своим умом!
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:10
Кто знает: сеять пшеницу, ячмень уже сейчас буду начинать и бакс продавать? Запчасти и технику отремонтировать, топливо.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 06 лют, 2020 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку?
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:04
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:42
Може там відносно долара на пару % більше, але ж не в 3 рази
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:45
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:04
1finanсier
Человек предполагает. Только время покажет оказалась ли ваша стратегия верна. Crossing fingers..
Главное, что вы приняли решение самостоятельно, а мнения они разные, как и прогнозы. Курс доллара в долгосрок прогнозируют кроме форумчан также правительство, Мудис, JP Morgan, Томаш Фиала (его сегодня вспоминали), бородатый персонаж из аналитического центра.. Мало кто угадывает
Знаете кто снижение ставки -2,5 пп точно спрогнозировал? Bank of America, JPMorgan Chase & Co и.. Игорь Алексеевич
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 06 лют, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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