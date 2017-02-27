холява написав:

ы , это бросьте , про Слава Украине .Украина тут не причем.Как не надо, мы же живём в Украине и происходит это всё в Украине, и требуют это всё власти Украины, которых выбрали 73 процета Украинцев.Про всё остальное (куда пойти и кому написать и где устроится) я понимаю, в голове среднестатистического хитрожопа это всё не укладывается - как говорит мой товарищ (уже в звании полковника) - все так живут, не выделывайся. Ну от все так и живут)))А про "Так что НЕ НАДО" Вы это жене на кухне расскажите.А как патриота я Вас конечно уважаю и в глубине души надеюсь что Вы воевали, а не диванный вариант - за "НЕ НАДО" рассказывать.