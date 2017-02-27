холява написав:ы , это бросьте , про Слава Украине . Украина тут не причем.
Как не надо, мы же живём в Украине и происходит это всё в Украине, и требуют это всё власти Украины, которых выбрали 73 процета Украинцев. Про всё остальное (куда пойти и кому написать и где устроится) я понимаю, в голове среднестатистического хитрожопа это всё не укладывается - как говорит мой товарищ (уже в звании полковника) - все так живут, не выделывайся. Ну от все так и живут))) А про "Так что НЕ НАДО" Вы это жене на кухне расскажите. А как патриота я Вас конечно уважаю и в глубине души надеюсь что Вы воевали, а не диванный вариант - за "НЕ НАДО" рассказывать.
Корочки УБД получили, в лучшем случае, 1 % населения. Дает ли это право таким, как Вы, подшучивать над лозунгом Слава Украине? Кстати, это официальное обращение друг к другу военных. Это вы проявляете неуважение к ним, подшучивая сейчас таким образом.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Surfer написав:А сколько миллиардов долгов набрали про порохе за предыдущие 5 лет , увеличив ЗВР лишь на 3 млрд ? С момента отстранения пороха от власти ЗВР выросли уже на 6 млрд - за один неполный год. Конечно перемога, в сравнении с предыдущими. Это к вопросу чем занимался порошенко 5 лет.
порошенко пришел к власти в мае 2014 ЗВР 17,8 млрд Проиграл выборы в апреле 2019 ЗВР 20,5 3,3 млрд за 5 лет !
хотя интересная деталь - он еще месяц оставался у власти , за это время ЗВР уменьшились еще на 1 млрд до 19,4 млрд в мае месяце.
То есть если быть еще более точным 1,6 млрд за 5 лет - весь "выхлоп" пороха, А тут какой то Зеленский из квартала за не полный год увеличивает ЗВР до 26,3 млрд - почти на 7 млрд ! И это на укрепляющемся тренде нацвалюты. Что бы было совсем ясно чем занимался Порошенко.