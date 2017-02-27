холява написав:ы , это бросьте , про Слава Украине . Украина тут не причем.
Как не надо, мы же живём в Украине и происходит это всё в Украине, и требуют это всё власти Украины, которых выбрали 73 процета Украинцев. Про всё остальное (куда пойти и кому написать и где устроится) я понимаю, в голове среднестатистического хитрожопа это всё не укладывается - как говорит мой товарищ (уже в звании полковника) - все так живут, не выделывайся. Ну от все так и живут))) А про "Так что НЕ НАДО" Вы это жене на кухне расскажите. А как патриота я Вас конечно уважаю и в глубине души надеюсь что Вы воевали, а не диванный вариант - за "НЕ НАДО" рассказывать.
Корочки УБД получили, в лучшем случае, 1 % населения. Дает ли это право таким, как Вы, подшучивать над лозунгом Слава Украине? Кстати, это официальное обращение друг к другу военных. Это вы проявляете неуважение к ним, подшучивая сейчас таким образом.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Surfer написав:А сколько миллиардов долгов набрали про порохе за предыдущие 5 лет , увеличив ЗВР лишь на 3 млрд ? С момента отстранения пороха от власти ЗВР выросли уже на 6 млрд - за один неполный год. Конечно перемога, в сравнении с предыдущими. Это к вопросу чем занимался порошенко 5 лет.
порошенко пришел к власти в мае 2014 ЗВР 17,8 млрд Проиграл выборы в апреле 2019 ЗВР 20,5 3,3 млрд за 5 лет !
хотя интересная деталь - он еще месяц оставался у власти , за это время ЗВР уменьшились еще на 1 млрд до 19,4 млрд в мае месяце.
То есть если быть еще более точным 1,6 млрд за 5 лет - весь "выхлоп" пороха, А тут какой то Зеленский из квартала за не полный год увеличивает ЗВР до 26,3 млрд - почти на 7 млрд ! И это на укрепляющемся тренде нацвалюты. Что бы было совсем ясно чем занимался Порошенко.
"Эффект от ослабления курса юаня по отношению к доллару США всего на несколько процентов в прошлом месяце был шокирующим: обвалились не только курсы валют развивающихся стран, но и цены сырьевых товаров. Китаю пришлось объяснять всему миру, что сильной девальвации он не планирует."
Volodimir Rapoport 10 хв · На последнем размещении ОВГЗ их было размещено всего на 2.3млрд.грн. Как выяснилось, в бюджет не поступило практически ничего. На 2.2 млрд.грн было погашено ОВГЗ, принадлежащих НБУ. С начала года - уже на 7млрд.грн. У НБУ осталось 330.2млрд.грн В свое время кроме НБУ никто не брал ОВГЗ и к к. 2016г. у них скопилось на 382млрд.грн. Брать гривну за ОВГЗ Минфин брал, а отдавать такую сумму не стал. Они там подписали договор и отдают по 12млрд.грн в год Вот сейчас отдали очередные 2млрд.грн.
Но интересно другое - нерезиденты купили ОВГЗ всего 0.5млрд.грн. Остальное - украинские банки на 1.6млрд.грн. Видимо, потому и не смог Минфин разместить больше, хоть и хотел. Судя по всему, нерезиденты под 10% не хотят брать в условиях, когда гривна собирается падать. А украинские банки аппетиты Минфина никак не удовлетворят.
Тем временем, выброшенная перед Новым годом гривна разошлась по экономике и курс гривны опять стал укрепляться. Уже не за счет нерезидентов, а за счет бюджетной сдержанности Минфина в январе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку. https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/
Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.
Лично я всегда поддерживаю научный подход. Но, как верно заметил выше один из коллег, выборы выигрывались не на научных утверждениях, а на популистской демагогии.
Пришло время сказать: "мы правда так хотели, но наука показывает, что так нельзя"? "Я профан"?
Интересно, а есть способ как-то самоликвидироваться или самораспуститься?
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
1finanсier написав:Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту. Що скажете, шановні, на таку думку?
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Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price