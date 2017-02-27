Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:44

Volodimir Rapoport

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На последнем размещении ОВГЗ их было размещено всего на 2.3млрд.грн.

Как выяснилось, в бюджет не поступило практически ничего.

На 2.2 млрд.грн было погашено ОВГЗ, принадлежащих НБУ. С начала года - уже на 7млрд.грн. У НБУ осталось 330.2млрд.грн

В свое время кроме НБУ никто не брал ОВГЗ и к к. 2016г. у них скопилось на 382млрд.грн. Брать гривну за ОВГЗ Минфин брал, а отдавать такую сумму не стал. Они там подписали договор и отдают по 12млрд.грн в год

Вот сейчас отдали очередные 2млрд.грн.



Но интересно другое - нерезиденты купили ОВГЗ всего 0.5млрд.грн. Остальное - украинские банки на 1.6млрд.грн.

Видимо, потому и не смог Минфин разместить больше, хоть и хотел.

Судя по всему, нерезиденты под 10% не хотят брать в условиях, когда гривна собирается падать.

А украинские банки аппетиты Минфина никак не удовлетворят.



Тем временем, выброшенная перед Новым годом гривна разошлась по экономике и курс гривны опять стал укрепляться. Уже не за счет нерезидентов, а за счет бюджетной сдержанности Минфина в январе.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.