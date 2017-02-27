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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3817381838193820

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 287
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
47
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

_All_ написав:
  холява написав:ы , это бросьте , про Слава Украине .
Украина тут не причем.


Как не надо, мы же живём в Украине и происходит это всё в Украине, и требуют это всё власти Украины, которых выбрали 73 процета Украинцев.
Про всё остальное (куда пойти и кому написать и где устроится) я понимаю, в голове среднестатистического хитрожопа это всё не укладывается - как говорит мой товарищ (уже в звании полковника) - все так живут, не выделывайся. Ну от все так и живут)))
А про "Так что НЕ НАДО" Вы это жене на кухне расскажите.
А как патриота я Вас конечно уважаю и в глубине души надеюсь что Вы воевали, а не диванный вариант - за "НЕ НАДО" рассказывать.
Корочки УБД получили, в лучшем случае, 1 % населения. Дает ли это право таким, как Вы, подшучивать над лозунгом Слава Украине?
Кстати, это официальное обращение друг к другу военных. Это вы проявляете неуважение к ним, подшучивая сейчас таким образом.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  shramko82 написав:
  Surfer написав:А сколько миллиардов долгов набрали про порохе за предыдущие 5 лет , увеличив ЗВР лишь на 3 млрд ? С момента отстранения пороха от власти ЗВР выросли уже на 6 млрд - за один неполный год. Конечно перемога, в сравнении с предыдущими. Это к вопросу чем занимался порошенко 5 лет.


2014 год - 7,5 млрд
2019 год - 21,9 млрд
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Как раз ровно на 3 млрд увеличился.
Все верно!


это же надо так врать ! По порохоботски прямо.

порошенко пришел к власти в мае 2014 ЗВР 17,8 млрд
Проиграл выборы в апреле 2019 ЗВР 20,5
3,3 млрд за 5 лет !

хотя интересная деталь - он еще месяц оставался у власти , за это время ЗВР уменьшились еще на 1 млрд до 19,4 млрд в мае месяце.

То есть если быть еще более точным 1,6 млрд за 5 лет - весь "выхлоп" пороха, А тут какой то Зеленский из квартала за не полный год увеличивает ЗВР до 26,3 млрд - почти на 7 млрд ! И это на укрепляющемся тренде нацвалюты. Что бы было совсем ясно чем занимался Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:18

  Surfer написав:
  shatenerbi написав:В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.


Может хватит глупости писать ? Или страны назовете которые "развивают экономику", обваливая свою валюту ?


Читайте,топ 10:https://kursiv.kz/news/finansy/2018-09/top-10-devalvaciy-v-mire

https://www.dp.ru/a/2015/09/07/Valjutni ... rebujut_ma

"Эффект от ослабления курса юаня по отношению к доллару США всего на несколько процентов в прошлом месяце был шокирующим: обвалились не только курсы валют развивающихся стран, но и цены сырьевых товаров. Китаю пришлось объяснять всему миру, что сильной девальвации он не планирует."
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:21

  edvardd написав:царапаем дно, рекомендую почитать топ новость, справа...

ну я со смартфона и что за новость?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:40

запчасти

  proftpd66 написав:Кто знает: сеять пшеницу, ячмень уже сейчас буду начинать и бакс продавать? Запчасти и технику отремонтировать, топливо.

запчасти техника и топливо импортные, так что это будет разве что временное движение курса , а потом в обратную сторону с еще большим усилием.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:44

Volodimir Rapoport
10 хв ·
На последнем размещении ОВГЗ их было размещено всего на 2.3млрд.грн.
Как выяснилось, в бюджет не поступило практически ничего.
На 2.2 млрд.грн было погашено ОВГЗ, принадлежащих НБУ. С начала года - уже на 7млрд.грн. У НБУ осталось 330.2млрд.грн
В свое время кроме НБУ никто не брал ОВГЗ и к к. 2016г. у них скопилось на 382млрд.грн. Брать гривну за ОВГЗ Минфин брал, а отдавать такую сумму не стал. Они там подписали договор и отдают по 12млрд.грн в год
Вот сейчас отдали очередные 2млрд.грн.

Но интересно другое - нерезиденты купили ОВГЗ всего 0.5млрд.грн. Остальное - украинские банки на 1.6млрд.грн.
Видимо, потому и не смог Минфин разместить больше, хоть и хотел.
Судя по всему, нерезиденты под 10% не хотят брать в условиях, когда гривна собирается падать.
А украинские банки аппетиты Минфина никак не удовлетворят.

Тем временем, выброшенная перед Новым годом гривна разошлась по экономике и курс гривны опять стал укрепляться. Уже не за счет нерезидентов, а за счет бюджетной сдержанности Минфина в январе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:04

  fler написав:
  jump написав:Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/6/656756/

Дуже розумна жінка, між іншим, виділяється серед інших голів комітетів. Намагається все робити "по науці", вникає в усі найважливіші питання, досвідчена, знаходиться дійсно на СВОЄМУ місці.

Лично я всегда поддерживаю научный подход.
Но, как верно заметил выше один из коллег, выборы выигрывались не на научных утверждениях, а на популистской демагогии.

Пришло время сказать: "мы правда так хотели, но наука показывает, что так нельзя"?
"Я профан"?

Интересно, а есть способ как-то самоликвидироваться или самораспуститься?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:08

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии

Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.

Покажите формулу.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:13

  1finanсier написав:Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)


Злободневно :!: Востребовано :!: Лаконично :!:

Можете смело размещать в колонке "Мнение эксперта"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:28

  shatenerbi написав:
  Surfer написав:
  shatenerbi написав:В том,что гривна девальвировала есть и положительный элемент,некоторые страны специально это делали,как стимул для развития экономики.


Может хватит глупости писать ? Или страны назовете которые "развивают экономику", обваливая свою валюту ?


Читайте,топ 10:https://kursiv.kz/news/finansy/2018-09/top-10-devalvaciy-v-mire

https://www.dp.ru/a/2015/09/07/Valjutni ... rebujut_ma

"Эффект от ослабления курса юаня по отношению к доллару США всего на несколько процентов в прошлом месяце был шокирующим: обвалились не только курсы валют развивающихся стран, но и цены сырьевых товаров. Китаю пришлось объяснять всему миру, что сильной девальвации он не планирует."


НУ бесподобный у вас ТОП. Одна Венесуэлла на первом месте чего стоит. Вы хоть понимаете что пишите, вы хоть отдаленно представляете какой там ППЦ ? Далее Ангола, Либерия, Судан, Аргентина - просто локомотивы мировой экономики ! Даже коментировать это не хочется. Как туда зимбабве не попало с тележками карманных денег - ума не приложу. И ссылка на российский сайт где рассказывают как же полезно все таки обваливать нацвалюту - нет слов.

Вот график китайского юаня и доллара гонконга :

Зображення

Китайский юань на протяжении 26 лет с 1994 года лишь колеблется в диапазоне 6-8 за $. И описываемый вами скачек 2015 года даже не виден на общем графике, высосанная из пальца чепуха.

Зображення

Доллар гонконга стабилен с 1983 года, почти 40 лет ! ВВП Гонконга на душу населения намного опережает Китай и находится даже впереди Штатов. Евро сильно обесценили за всю его историю ? Японская Йена также стабильна за последние лет 30 минимум. Называется найдите отличия этих стран с вашим "топом".

И пользоваться в оправдание расейской статейкой , олигархической бензоколонке, находящейся в вашем горе-"топе" неудачников, обьясняющей как здорово обваливать нацвалюту на уровне "жить стало лучше, за доллар теперь дают больше рублей" - из известногно мема. Обваливать валюту выгодно для олигархических экономик, обесценивая сбережения согарждан , делая из них рабов, обесценивая раб. силу, а с ней и сырье. Никто в таких феодальных экономиках не развивает технологии , производство, а зачем если можно валюту обвалить , получив временное удешевление продукции для внешних рынков, кинув население на соц выплаты, зарплаты и т.п. Вся "технология" - выжать последнее и выбросить до следующего обвала. Но главное при этом обьяснить неграмотным рабам, как это здорово , что "за доллар стали давать больше рублей". Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой и собственным народом, оставляющим такие страны на уровне Венесуэл.
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