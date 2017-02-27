Німецька компанія Deutsche Bahn готова у перспективі надати своїх менеджерів Укрзалізниці для консультацій.
Про це в інтерв’ю DW розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла, передає Укрінформ.
"На початковому етапі йтиметься про консультування… Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління.
Тобто управління Укрзалізницею буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде підсилено нашими менеджерами", - зазначив Пофалла.
Пофолла зазначив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.
Він зауважив, що залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути запроваджені подальші кроки.
За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.