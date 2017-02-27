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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3818381938203821

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 288
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
49
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:51

Німецька компанія Deutsche Bahn готова у перспективі надати своїх менеджерів Укрзалізниці для консультацій.

Про це в інтерв’ю DW розповів член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла, передає Укрінформ.

"На початковому етапі йтиметься про консультування… Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці в процесі управління.

Тобто управління Укрзалізницею буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде підсилено нашими менеджерами", - зазначив Пофалла.

Пофолла зазначив, що попередні оцінки свідчать про існування потреби в оптимізації української залізниці з економічної точки зору.

Він зауважив, що залежно від того, наскільки успішним буде консалтинг, можуть бути запроваджені подальші кроки.

За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.
jump
 
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