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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38193820382138223823>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:32

  zzzzzz написав:
  Starikan написав:
  fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.

Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.



Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.

План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27.
При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.

НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.

Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.

Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 24.35-24.48
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:35

Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.[/quote]
Что б вам с такой математикой пенсию насчитали которой не будет или копейки... все так просто на пальцах что пипец. По факту совсем не так радужно выходит.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:35

Alex2006
Прежде чем писать этот бред, настоятельно рекомендую изучить сколько бюджет получает от внутреннего ПДВ, и от ПДВ на импорт.

А так же помимо внутреннего ПДВ , это + рабочие места + поступления НДФЛ + ЕСВ + ВС.

Про ухудшение торгового баланс надо писать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:40

  lawyer23 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  jump написав:Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку", - підкреслила Третьякова.

Можно ещё выпилить различные привилегированные касты судейско-ментовско-силовой мафии


Ага, взять все и поделить (с) Судья априори не должен получать пенсию бабушки-уборщицы.


Только заметим, ЧЕСТНЫЙ судья.
При выходе на пенсию судьи, сверяем официальный доход семьи судьи и активы семьи, если Д = А, то пенсия - судьи, если Д < А, тогда - соц.пенсия или вообще корфискация.

Честно?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:40

  витя написав:Чернівці 24.35-24.48

Ого. Щось Чернівці низько стартують на віддачу. Фактично МБ ще не підтвердив продовження тренду вниз.
Ф. 32/54
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой


Все было бы правдой, если бы точно было указано, что есть естественное состояние, а что манипуляция.
В любом случае, если говорить не о временных ситуативных изменениях, а о долгосрочной перспективе, то цена валюты определяется тем, сколько этой валюты заработано, а не временно одолжено. Так что, увы, другого пути иметь дешевые айфоны, кроме как развивать собственный экспорт, не существует (исключая, конечно, случай, когда эти айфоны начнем производить сами).
И да, шулерские манипуляции - это однозначное зло. Здесь с Вами согласятся все... кроме самих шулеров, конечно.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:51

Странно, очень странно, даже неожиданно.

Оказывается вчера нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 1,1 млрд.грн. И позавчера на 0,4 млрд.
Получается из общего объема размещения 2,16 нерезы выкупили 1,56 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бачу податкова серйозно взялась за облік працюючих громадян.
На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.
А тут ще новина про ріст доходів ПФУ. Це плюс для бюджету.
Зображення
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:56

  zzzzzz написав:Странно, очень странно, даже неожиданно.

Оказывается вчера нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 1,1 млрд.грн. И позавчера на 0,4 млрд.
Получается из общего объема размещения 2,16 нерезы выкупили 1,56 млрд.

Значить вони не змінили стратегію входу в ОВДП. Змінили тільки тактику. Чекають хорошого курсу, щоб злитись, а потім купляють на воринці. При цьому тиснуть на НБУ низькою явкою під час первинного продажу ОВДП, що відповідно не дає впасти ставкам ще нижче.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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