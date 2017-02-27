fin написав:А было бы неплохо, если б курс устаканился на па22-23 на весь год. Это ж как можно было бы почти нахаляву затариться Франклинами и Грантами! Всеравно в будующем доллар будет мягко говоря за 30.
Жить мечтой о накоплении валюты - похоже на строительство светлого будущего, которое старшее поколение уже проходило.
Вследствии укрепления доллара при плане доходов на 2019 - 1033 млрд, смогли собрать только 998 , да и то, под конец года Нафтогаз выплатил прибыль наперед 7 млрд, и газ растаможил заранее.
План поступлений в бюджет в этом году 1093 - при курсе 27. При курсе 22-23 , поступления будут меньше чем в этом году.
НБУ если курс будет дальше укрпеляться ( правда не ясно за счет чего ) ставку может вообще до 5-7% снизить.
Только потом в нашей недоделанной экономике,это как шаааааарахнет, что мало не покажется.
Да-да, "как шаааааарахнет" Так что, все срочно в бааакс! Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Да-да, "как шаааааарахнет" Так что, все срочно в бааакс! Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.[/quote] Что б вам с такой математикой пенсию насчитали которой не будет или копейки... все так просто на пальцах что пипец. По факту совсем не так радужно выходит.
Surfer написав:Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой
Все было бы правдой, если бы точно было указано, что есть естественное состояние, а что манипуляция. В любом случае, если говорить не о временных ситуативных изменениях, а о долгосрочной перспективе, то цена валюты определяется тем, сколько этой валюты заработано, а не временно одолжено. Так что, увы, другого пути иметь дешевые айфоны, кроме как развивать собственный экспорт, не существует (исключая, конечно, случай, когда эти айфоны начнем производить сами). И да, шулерские манипуляции - это однозначное зло. Здесь с Вами согласятся все... кроме самих шулеров, конечно.
Бачу податкова серйозно взялась за облік працюючих громадян. На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні. А тут ще новина про ріст доходів ПФУ. Це плюс для бюджету.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Странно, очень странно, даже неожиданно.
Оказывается вчера нерезы купили гривневых ОВГЗ еще на 1,1 млрд.грн. И позавчера на 0,4 млрд. Получается из общего объема размещения 2,16 нерезы выкупили 1,56 млрд.
Значить вони не змінили стратегію входу в ОВДП. Змінили тільки тактику. Чекають хорошого курсу, щоб злитись, а потім купляють на воринці. При цьому тиснуть на НБУ низькою явкою під час первинного продажу ОВДП, що відповідно не дає впасти ставкам ще нижче.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!