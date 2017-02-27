Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:35

Да-да, "как шаааааарахнет"Так что, все срочно в бааакс!Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.[/quote]Что б вам с такой математикой пенсию насчитали которой не будет или копейки... все так просто на пальцах что пипец. По факту совсем не так радужно выходит.