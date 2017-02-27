headshaker написав:

Surfer написав: Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие

И да, шулерские манипуляции - это однозначное зло.

Все было бы правдой, если бы точно было указано, что есть естественное состояние, а что манипуляция.В любом случае, если говорить не о временных ситуативных изменениях, а о долгосрочной перспективе, то цена валюты определяется тем, сколько этой валюты, а не временно одолжено. Так что, увы, другого пути иметь дешевые айфоны, кроме как развивать собственный экспорт, не существует (исключая, конечно, случай, когда эти айфоны начнем производить сами).Здесь с Вами согласятся все... кроме самих шулеров, конечно.