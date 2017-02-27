Surfer написав:Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой
Все было бы правдой, если бы точно было указано, что есть естественное состояние, а что манипуляция. В любом случае, если говорить не о временных ситуативных изменениях, а о долгосрочной перспективе, то цена валюты определяется тем, сколько этой валюты заработано, а не временно одолжено. Так что, увы, другого пути иметь дешевые айфоны, кроме как развивать собственный экспорт, не существует (исключая, конечно, случай, когда эти айфоны начнем производить сами). И да, шулерские манипуляции - это однозначное зло. Здесь с Вами согласятся все... кроме самих шулеров, конечно.
А я то думал, что это форум для шулеров, желающих заработать на валютообменных операциях.
Повторюсь, при падении курса бакса спрос на товары увеличивается, так же как увеличивается и оборот экономики. Разница лишь в том, что это дает эффект с запаздыванием, но эффект перекроет разницу в потерях от падения курса для импорта. Впрочем, можете и дальше верить в свое трактование происходящего, я же не запрещаю)) А кто, как обычно, окажется прав - будет видно))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Да-да, "как шаааааарахнет" Так что, все срочно в бааакс! Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.
не знаю как с ПДВ но у меня другой критерий. средняя зп в Украине. и учитывая что структура нашей экономики не изменилась и мы не начали выпускать товары с высокой добавленой стоимостью то 450$ средняя зп на сейчас неподъемна для страны.
Alex2006 написав: Повторюсь, при падении курса бакса спрос на товары увеличивается, так же как увеличивается и оборот экономики. Разница лишь в том, что это дает эффект с запаздыванием, но эффект перекроет разницу в потерях от падения курса для импорта. Впрочем, можете и дальше верить в свое трактование происходящего, я же не запрещаю)) А кто, как обычно, окажется прав - будет видно))
Импортные товары как были привязаны к курсу 27-28, так и сейчас на большинство импорта цена как и год назад. А местами даже выросла (в грн). Так что не пишите этот бред про рост продаж импорта при падении курса
Рост продаж может идти при росте экономики и росте доходов граждан