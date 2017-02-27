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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3820382138223823>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:56

  headshaker написав:
  Surfer написав:Как видно в действительности развиваются те экономики, которые нацелены на технологическое развитие а не на шулерские манипуляции с нацвалютой


Все было бы правдой, если бы точно было указано, что есть естественное состояние, а что манипуляция.
В любом случае, если говорить не о временных ситуативных изменениях, а о долгосрочной перспективе, то цена валюты определяется тем, сколько этой валюты заработано, а не временно одолжено. Так что, увы, другого пути иметь дешевые айфоны, кроме как развивать собственный экспорт, не существует (исключая, конечно, случай, когда эти айфоны начнем производить сами).
И да, шулерские манипуляции - это однозначное зло. Здесь с Вами согласятся все... кроме самих шулеров, конечно.

А я то думал, что это форум для шулеров, желающих заработать на валютообменных операциях.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:58

Realist
По данным Держстата рост зарплат в октябре-декабре 16,3% так что доходы ПФ и должны были расти. Они и выросли на 16%
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 07 лют, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:03

  zzzzzz написав:Alex2006
Прежде чем писать этот бред, настоятельно рекомендую изучить сколько бюджет получает от внутреннего ПДВ, и от ПДВ на импорт.

А так же помимо внутреннего ПДВ , это + рабочие места + поступления НДФЛ + ЕСВ + ВС.

Про ухудшение торгового баланс надо писать ?

Если вы не в состоянии что-то понять, это не обязательно "бред" :) Читал я уже про свой "бред", и вам советую viewtopic.php?p=4752075#p4752075 :)

Повторюсь, при падении курса бакса спрос на товары увеличивается, так же как увеличивается и оборот экономики. Разница лишь в том, что это дает эффект с запаздыванием, но эффект перекроет разницу в потерях от падения курса для импорта. Впрочем, можете и дальше верить в свое трактование происходящего, я же не запрещаю)) А кто, как обычно, окажется прав - будет видно))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:04

Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:05

  Alex2006 написав:Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.

не знаю как с ПДВ но у меня другой критерий. средняя зп в Украине.
и учитывая что структура нашей экономики не изменилась и мы не начали выпускать товары с высокой добавленой стоимостью то 450$ средняя зп на сейчас неподъемна для страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:05

  zzzzzz написав:Realist
По данным Держстата рост зарплат в октябре-декабре 16,3% так что доходы ПФ должны были еще больше расти, а там рост примерно на 13%


ЕСВ начисляют только на 15 мин зарплат.
Так что рост зп некоторых категорий "трудящихся" :) не увеличивает поступления в ПФ.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:06

  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?

Бюджетники.
Особенно "слуги народа" :).
Выпускаем ОВГЗ, и с них выплачиваем бюджетные выплаты, на эти деньги покупаем импорт :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:07

  Aps написав:
  zzzzzz написав:Realist
По данным Держстата рост зарплат в октябре-декабре 16,3% так что доходы ПФ должны были еще больше расти, а там рост примерно на 13%


ЕСВ начисляют только на 15 мин зарплат.
Так что рост зп некоторых категорий "трудящихся" :) не увеличивает поступления в ПФ.


Я исправил свой пост. Рост доходов ПФ тоже +16% как и зарплат +16,3%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:20

ИМХО, сегодня можно откупаться, или становиться на старт. Пошёл какой-то нездоровый укрепляж

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:26

  Alex2006 написав:
Повторюсь, при падении курса бакса спрос на товары увеличивается, так же как увеличивается и оборот экономики. Разница лишь в том, что это дает эффект с запаздыванием, но эффект перекроет разницу в потерях от падения курса для импорта. Впрочем, можете и дальше верить в свое трактование происходящего, я же не запрещаю)) А кто, как обычно, окажется прав - будет видно))

Импортные товары как были привязаны к курсу 27-28, так и сейчас на большинство импорта цена как и год назад.
А местами даже выросла (в грн).
Так что не пишите этот бред про рост продаж импорта при падении курса

Рост продаж может идти при росте экономики и росте доходов граждан
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