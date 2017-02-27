|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:30
Realist написав:
На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.
В понедельник последний день годовых отчётов ФОП по ЕСВ, вот и очереди. Некоторые сдают отчёты еще в рукописном виде, пока оператор введет эти каракули в компьютер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15090
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3928 раз.
- Подякували: 5986 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:31
Alex2006 написав:
Да-да, "как шаааааарахнет"
Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.
Якщо мені треба холодильник то я куплю 1, навіть якщо курс буде по 5. Є ще поняття еластичного і нееластичного попиту.
І не забуваємо про загальний вплив імпорту на власну економіку.
Востаннє редагувалось Sirchyk
в П'ят 07 лют, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Sirchyk
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 17.03.12
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32
vovan_prm написав: 1finanсier написав:
Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту. Що скажете, шановні, на таку думку?
Злободневно
Востребовано
Лаконично
Можете смело размещать в колонке "Мнение эксперта"
А де така колонка ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|369
|64306
|
|
|16703
|2080145
|
|
|6779
|1505181
|
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
|