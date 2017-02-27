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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3820382138223823

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:30

  Realist написав:На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.


В понедельник последний день годовых отчётов ФОП по ЕСВ, вот и очереди. Некоторые сдают отчёты еще в рукописном виде, пока оператор введет эти каракули в компьютер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:31

  Alex2006 написав:
Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.

Якщо мені треба холодильник то я куплю 1, навіть якщо курс буде по 5. Є ще поняття еластичного і нееластичного попиту.
І не забуваємо про загальний вплив імпорту на власну економіку.
Востаннє редагувалось Sirchyk в П'ят 07 лют, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32

  vovan_prm написав:
  1finanсier написав:Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)


Злободневно :!: Востребовано :!: Лаконично :!:

Можете смело размещать в колонке "Мнение эксперта"

А де така колонка ? :-)
1finanсier
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