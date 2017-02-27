В понедельник последний день годовых отчётов ФОП по ЕСВ, вот и очереди. Некоторые сдают отчёты еще в рукописном виде, пока оператор введет эти каракули в компьютер.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:30
В понедельник последний день годовых отчётов ФОП по ЕСВ, вот и очереди. Некоторые сдают отчёты еще в рукописном виде, пока оператор введет эти каракули в компьютер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:31
Якщо мені треба холодильник то я куплю 1, навіть якщо курс буде по 5. Є ще поняття еластичного і нееластичного попиту.
І не забуваємо про загальний вплив імпорту на власну економіку.
Востаннє редагувалось Sirchyk в П'ят 07 лют, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32
А де така колонка ?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:53
Ошибка в том, что купят товара не на все деньги, а ровно столько, сколько будет востребовано на рынке, сколько смогут продать. По-вашему, если в прошлом году удавалось продать 10 единиц, то в этом сразу получится 20? . А в реальности получится те же 10, а может и 8 при падающем рынке.... При курсе 23. Что там с НДС и бюджетом?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58
Ну и много предприятий у нас закрылось за вторую половину 2019 года когда курс снизился с 27 до 23-х по итогам года?
Просто собственники будут реже Мерсы обновлять, и только
А то читаешь СМИ - в стране все плохо, едешь в аэропорт - слева автосалоны Бентли, Порше - и чето не закрылись еще, видно спрос есть....
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:07
Кардіограма ліквідності - де ж знайти більше 9%
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 60 702,13107541(61 446,53763773 − 744,40656232) млн.
Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 42 566(38 600 + 3 966) млн.
А овернайти знову виросли.
Овернайти кредит 13%(15,5%): 0(200 - 200) млн.
Сьогодні під 13% не брали.
Загальна добова ліквідність 60 702,13 + 42 566 - 0 = 103 268,13(99 846,54 + 3 421,59) млн. гривень.
Загально добова ліквідність знову виросла і перевищує 103 млрд, а також перевищила середньорічне значення цієї величини!
НБУ накупив вчора валюти на 3 686,53 млн.грн. і це десь 150 млн. долярів. І це потрійне значення раніше заявленої норми відкупу! Десь половину від цього ще насипало Казначейство. Та інкасація знову забрала багатенько, додавши готівки на 2016,27 млн.грн.
Знову коррахунки припали.
Знову припали меньше ніж виросли овернайти. Не знаходять гроші прибутковості більше 9 відсотків. Не поспішають володарі прибутковіших ОВДП продавати їх на вторинці.
Та сьогодні є 11 відсотків. Сьогодні НБУ двотижневі розміщує!
А ще сьогодні ринку доступні попередні розміщення на двотижневих сертифікатах НБУ у обсязі 143 547 млн.грн.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:17
Курси на зараз
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Однозначно нет!
Слава процветающей Украине!
Граждане которой не нуждаются ни в чем. И зарабатывают достойно соответственно!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:35
Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.
Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37
Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.
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