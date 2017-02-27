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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3821382238233824>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:30

  Realist написав:На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.


В понедельник последний день годовых отчётов ФОП по ЕСВ, вот и очереди. Некоторые сдают отчёты еще в рукописном виде, пока оператор введет эти каракули в компьютер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:31

  Alex2006 написав:
Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.

Якщо мені треба холодильник то я куплю 1, навіть якщо курс буде по 5. Є ще поняття еластичного і нееластичного попиту.
І не забуваємо про загальний вплив імпорту на власну економіку.
Востаннє редагувалось Sirchyk в П'ят 07 лют, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32

  vovan_prm написав:
  1finanсier написав:Завжди лише тільки читав коментарі на валютнорму форумі, цікаво було ознайомитися з різними думками. Але зараз вирішив і сам написати. Скажу так — пересічному громадянину, і навіть обізнаним валютним спекулянтам зараз грати з НБУ у валютні спекуляції — це все одно, що грати в карти з шулєром, який до того ще є й директором фабрики по виробництву гральних карт — обує будь-кого. І розвертати тренди, коли майже всі впевнені в протилежному русі — НБУ вже показав, як він вміє.Тож, щоб заробити на валютних коливаннях, як раз потрібно діяти не так, як вважають більшість валютних гравців, щоб не бути в стаді оленів, яких в чергове обує НБУ. Єдине, що можна більш менш передбачити,і з чим важкувато боротися навіть і Нацбанку — це сезонність курсу. Тож вважаю, що з різноамплітудними коливаннями, але до кінця літа тренд вниз приблизно до 22 гривень, а потім до зими до 25-26 гривень. А піврічні депозити у відповідних валютах при очікванні чергового сезону — ще збільшать профіт від такої помірної гри на коливаннях валюти ) Особисто я, суму в доларах, яку заради спортивного інтересу визначив для гри на курсах злив по 24,8 в двадцятих числах січня і вклав на півроку на депо. Щоб вже в липні увійти в долар по привабливій ціні — і знову на піврічний длепозит до січня. Тож, шановні, продавайте валюту, поки ше більш-менш приваблива ціна. І — в гривневий депо на півроку. Бо напевно, 25 вже до осені не буде, ну а якщо в якісь моменти і буде — то все одно перекриєте це відсотками по депозиту.
Що скажете, шановні, на таку думку? ;-)


Злободневно :!: Востребовано :!: Лаконично :!:

Можете смело размещать в колонке "Мнение эксперта"

А де така колонка ? :-)
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:53

  Alex2006 написав:Да-да, "как шаааааарахнет" :mrgreen: Так что, все срочно в бааакс!
Ну а вообще не раз уже говорилось, львиная доля доходов бюджета - ПДВ. Если курс ниже, то спрос на импортные товары больше, их оборот больше и, соответственно, ПДВ-отчисления больше. При курсе 27 купят 10 единиц товара, при курсе 23 купят 20 единиц того же товара и суммарно заплатят больше ПДВ.


Ошибка в том, что купят товара не на все деньги, а ровно столько, сколько будет востребовано на рынке, сколько смогут продать. По-вашему, если в прошлом году удавалось продать 10 единиц, то в этом сразу получится 20? :). А в реальности получится те же 10, а может и 8 при падающем рынке.... При курсе 23. Что там с НДС и бюджетом?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58

  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?


Ну и много предприятий у нас закрылось за вторую половину 2019 года когда курс снизился с 27 до 23-х по итогам года?

Просто собственники будут реже Мерсы обновлять, и только
А то читаешь СМИ - в стране все плохо, едешь в аэропорт - слева автосалоны Бентли, Порше - и чето не закрылись еще, видно спрос есть....
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:07

Кардіограма ліквідності - де ж знайти більше 9%


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 60 702,13107541(61 446,53763773 − 744,40656232) млн.

Овернайти дебіт - 9%(11,5%) - 42 566(38 600 + 3 966) млн.
А овернайти знову виросли. :shock:

Овернайти кредит 13%(15,5%): 0(200 - 200) млн.
Сьогодні під 13% не брали.

Загальна добова ліквідність 60 702,13 + 42 566 - 0 = 103 268,13(99 846,54 + 3 421,59) млн. гривень.

Загально добова ліквідність знову виросла і перевищує 103 млрд, а також перевищила середньорічне значення цієї величини!

НБУ накупив вчора валюти на 3 686,53 млн.грн. і це десь 150 млн. долярів. І це потрійне значення раніше заявленої норми відкупу! :shock: Десь половину від цього ще насипало Казначейство. Та інкасація знову забрала багатенько, додавши готівки на 2016,27 млн.грн.

Знову коррахунки припали.

Знову припали меньше ніж виросли овернайти. Не знаходять гроші прибутковості більше 9 відсотків. Не поспішають володарі прибутковіших ОВДП продавати їх на вторинці.

Та сьогодні є 11 відсотків. Сьогодні НБУ двотижневі розміщує!
А ще сьогодні ринку доступні попередні розміщення на двотижневих сертифікатах НБУ у обсязі 143 547 млн.грн. :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:17

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
На ранок припали ще копійок на 5. :!:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:А я то думал, что это форум для шулеров, желающих заработать на валютообменных операциях.


Однозначно нет!
Слава процветающей Украине!
Граждане которой не нуждаются ни в чем. И зарабатывают достойно соответственно!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:35

Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.

Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:37

  katso написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?


Ну и много предприятий у нас закрылось за вторую половину 2019 года когда курс снизился с 27 до 23-х по итогам года?

Просто собственники будут реже Мерсы обновлять, и только
А то читаешь СМИ - в стране все плохо, едешь в аэропорт - слева автосалоны Бентли, Порше - и чето не закрылись еще, видно спрос есть....

Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.
Sam17a
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