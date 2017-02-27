с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:52
РАДАБАНК, но только в онлайн, сейчас 1,10.
Кстати, у него самые лучшие курсы конвертации в этой паре,
в том числе, из-за небольшой, по сравнению с другими банками, маржи.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59
а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10%
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2020................24,5208
Гривна укрепилась почти на 6 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Непривычно долго простояв в раздумьях, в 10-40 попытались сделать полшага вниз, но через 30 минут вернулись обратно. К 11-25 приподнялись на копейки и снова остановились. Похоже, к пятнице все устали - двигаться лень.
НБУ вчера купил 150 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Увеличение объема суточных сертификатов чуть перевесило интервенцию НБУ, а обналичка чуть перевесила операции казначейства.
Продажа валюты на МБ в среду сократилась с 550.3 до 498.6 млн.
Чистый спрос при этом сократился с 450 до 390 млн., что немного ниже привычных значений.
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