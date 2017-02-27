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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3821382238233824

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sam17a написав:а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание.
с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:52

  zzzzzz написав:Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.

Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097

РАДАБАНК, но только в онлайн, сейчас 1,10.
Кстати, у него самые лучшие курсы конвертации в этой паре,
в том числе, из-за небольшой, по сравнению с другими банками, маржи.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?

Бюджетники.
Особенно "слуги народа" :).
Выпускаем ОВГЗ, и с них выплачиваем бюджетные выплаты, на эти деньги покупаем импорт :)


а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10% :)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2020................24,5208
Гривна укрепилась почти на 6 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Непривычно долго простояв в раздумьях, в 10-40 попытались сделать полшага вниз, но через 30 минут вернулись обратно. К 11-25 приподнялись на копейки и снова остановились. Похоже, к пятнице все устали - двигаться лень.
НБУ вчера купил 150 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Увеличение объема суточных сертификатов чуть перевесило интервенцию НБУ, а обналичка чуть перевесила операции казначейства.

Продажа валюты на МБ в среду сократилась с 550.3 до 498.6 млн.
Чистый спрос при этом сократился с 450 до 390 млн., что немного ниже привычных значений.
Сибарит
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