с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:52
РАДАБАНК, но только в онлайн, сейчас 1,10.
Кстати, у него самые лучшие курсы конвертации в этой паре,
в том числе, из-за небольшой, по сравнению с другими банками, маржи.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59
а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10%
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2020................24,5208
Гривна укрепилась почти на 6 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Непривычно долго простояв в раздумьях, в 10-40 попытались сделать полшага вниз, но через 30 минут вернулись обратно. К 11-25 приподнялись на копейки и снова остановились. Похоже, к пятнице все устали - двигаться лень.
НБУ вчера купил 150 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Увеличение объема суточных сертификатов чуть перевесило интервенцию НБУ, а обналичка чуть перевесила операции казначейства.
Продажа валюты на МБ в среду сократилась с 550.3 до 498.6 млн.
Чистый спрос при этом сократился с 450 до 390 млн., что немного ниже привычных значений.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:27
Делаете ставку на евро?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как вверх, так банки вприпрыжку, как зайцы, курс вверх загоняют, а как рынок вниз, так банки очень со скрипом нехотя со скоростью улитки снижают курс бакса с большим отставанием от МБ и наличного рынка
Аваль пример
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:40
який у вас набір карт в Раді?
цікавить коміс при обмінах туда-сюда в додатку
і мін сума (вроді 50?)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:41
Считал так: как видно из картинки
медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч.
Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)
Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.
Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:50
У нас министров столько же, сколько учителей?
Странная у вас статистика.
Что-то много шариковых на ветке в последнее время появилось.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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