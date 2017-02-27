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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3822382338243825>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sam17a написав:а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание.
с точки зрения статистики соотношение их не 1:1.с точки зрения статистики берите средневзвешенную,а не арифметичную
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:52

  zzzzzz написав:Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.

Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097

РАДАБАНК, но только в онлайн, сейчас 1,10.
Кстати, у него самые лучшие курсы конвертации в этой паре,
в том числе, из-за небольшой, по сравнению с другими банками, маржи.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?

Бюджетники.
Особенно "слуги народа" :).
Выпускаем ОВГЗ, и с них выплачиваем бюджетные выплаты, на эти деньги покупаем импорт :)


а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10% :)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.02.2020................24,5208
Гривна укрепилась почти на 6 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Непривычно долго простояв в раздумьях, в 10-40 попытались сделать полшага вниз, но через 30 минут вернулись обратно. К 11-25 приподнялись на копейки и снова остановились. Похоже, к пятнице все устали - двигаться лень.
НБУ вчера купил 150 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Увеличение объема суточных сертификатов чуть перевесило интервенцию НБУ, а обналичка чуть перевесила операции казначейства.

Продажа валюты на МБ в среду сократилась с 550.3 до 498.6 млн.
Чистый спрос при этом сократился с 450 до 390 млн., что немного ниже привычных значений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:27

  zzzzzz написав:Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.

Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097

Делаете ставку на евро?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как вверх, так банки вприпрыжку, как зайцы, курс вверх загоняют, а как рынок вниз, так банки очень со скрипом нехотя со скоростью улитки снижают курс бакса с большим отставанием от МБ и наличного рынка
Аваль пример
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:40

  Igneus написав:
  zzzzzz написав:Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.

Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104
А на форексе сейчас 1,097

РАДАБАНК, но только в онлайн, сейчас 1,10.
Кстати, у него самые лучшие курсы конвертации в этой паре,
в том числе, из-за небольшой, по сравнению с другими банками, маржи.


який у вас набір карт в Раді?
цікавить коміс при обмінах туда-сюда в додатку
і мін сума (вроді 50?)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:41

  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.

Покажите формулу.

Считал так: как видно из картинки
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч.
Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)
Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.

Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:50

  Sam17a написав: Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.

У нас министров столько же, сколько учителей?
Странная у вас статистика.

Что-то много шариковых на ветке в последнее время появилось.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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