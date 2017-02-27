Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:59

Вкладчик1234 написав: zzzzzz написав: Alex2006

А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ? А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?

Бюджетники.

Особенно "слуги народа" .

Выпускаем ОВГЗ, и с них выплачиваем бюджетные выплаты, на эти деньги покупаем импорт Бюджетники.Особенно "слуги народа"Выпускаем ОВГЗ, и с них выплачиваем бюджетные выплаты, на эти деньги покупаем импорт



а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10% а теперь усложните задачу. то что деньги "со станка" никто уже не спорит. по ним минфин платит 10-18% годовых. но ведь они возвращаются в банковскую систему рано или поздно? и попадут на депосертификаты где по ним НБУ будет платить еще +10%

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.