Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:06

Любопытный написав: Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)

Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.



Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам. Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.

Всем добрый день.А чего сейчас должны быть проблемы с валютой,на падающем рынке толпа оленей обычно ищет гривну,а не скв.Да и сленг у вас странный,обычно котлета она одна,а вот пачек по 10 кило денег в ней должно быть много,но у кого как получается))Так что вы выручили валютный рынок центра,а то будут обменки принимать по 24.2,надо же куда-то девать валюту(((А вообще мне обвалистов даже как-то жалко,они уже увидели 28-30,скакали тут что через костёр на Ивана Купала и радовались как дети ракетному росту,а тут такой облом,даже покупки по 24.30 замаячили как глупые,где справедливость брат?(с).п.с. а тут ещё и рынок земли на подходе,только шаровики паевики не догадываются,что сначала надо будет земельку выкупить у государства,а потом уже её продавать и покупать квартиры,валюту,железяки,как думаете это к ракете по доллару или придётся валютные кубышки расчехлять и нести много гривен на счета госконтор?