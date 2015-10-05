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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3822382338243825

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

  Любопытный написав:Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)
Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.

Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.

Рано... но выходные... понимаю... на зеленом матрасе спокойней спиться
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lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:06

  Любопытный написав:Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)
Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.

Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.


Всем добрый день.

А чего сейчас должны быть проблемы с валютой,на падающем рынке толпа оленей обычно ищет гривну,а не скв.
Да и сленг у вас странный,обычно котлета она одна,а вот пачек по 10 кило денег в ней должно быть много,но у кого как получается))

Так что вы выручили валютный рынок центра,а то будут обменки принимать по 24.2,надо же куда-то девать валюту(((

А вообще мне обвалистов даже как-то жалко,они уже увидели 28-30,скакали тут что через костёр на Ивана Купала и радовались как дети ракетному росту,а тут такой облом,даже покупки по 24.30 замаячили как глупые,где справедливость брат?(с).

п.с. а тут ещё и рынок земли на подходе,только шаровики паевики не догадываются,что сначала надо будет земельку выкупить у государства,а потом уже её продавать и покупать квартиры,валюту,железяки,как думаете это к ракете по доллару или придётся валютные кубышки расчехлять и нести много гривен на счета госконтор?
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 07 лют, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:06

  Любопытный написав:Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
И что в этом интересного?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:09

  asti написав:
  Любопытный написав:Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
И что в этом интересного?


Человек ничего не слышал про конкуренцию на рынке,печалька))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:27

  Starikan написав:
  Sam17a написав: Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.

У нас министров столько же, сколько учителей?
Странная у вас статистика.

Что-то много шариковых на ветке в последнее время появилось.


А хорошо живут, как автор первого поста пишет и покупают Порше все? Или только некоторые. Речь то ведь была о том, что вся страна, все как один, да с Поповка на каддилак..
П.С. а во та счёт шариковых это да, тут согласен с вами, уважаю самокритичный людей
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:39

  somilitark написав:
  Любопытный написав:Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)
Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.

Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.


Всем добрый день.

А чего сейчас должны быть проблемы с валютой,на падающем рынке толпа оленей обычно ищет гривну,а не скв.
Да и сленг у вас странный,обычно котлета она одна,а вот пачек по 10 кило денег в ней должно быть много,но у кого как получается))

Так что вы выручили валютный рынок центра,а то будут обменки принимать по 24.2,надо же куда-то девать валюту(((

А вообще мне обвалистов даже как-то жалко,они уже увидели 28-30,скакали тут что через костёр на Ивана Купала и радовались как дети ракетному росту,а тут такой облом,даже покупки по 24.30 замаячили как глупые,где справедливость брат?(с).

п.с. а тут ещё и рынок земли на подходе,только шаровики паевики не догадываются,что сначала надо будет земельку выкупить у государства,а потом уже её продавать и покупать квартиры,валюту,железяки,как думаете это к ракете по доллару или придётся валютные кубышки расчехлять и нести много гривен на счета госконтор?


Я не зарабатываю на валютных качелях. Просто озвучил тот факт, что есть объемы, нет ажиотажа и текущие курсы для определенной локации.
Я Имею свою точку зрения (не обвалист либо Зебот), просто покупаю валюту для хранения в зеленом матрасе и дальнейшего инвестирования в менее ликвидные/доходные/рисковые активы. Для кого-то котлета = 1к долл, для некоторых 100к. В моем случае это было три тоненьких котлетки номиналом в 3 000 долл :wink:

Если вас смущает или напрягают мои сообщения, просто заблокируйте меня.
Хорошего дня!

ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас.
Востаннє редагувалось Любопытный в П'ят 07 лют, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:40

  asti написав:
  Любопытный написав:Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
И что в этом интересного?


Обычно в банках на 5-10-15 коп выше обменок.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:,только шаровики паевики не догадываются,что сначала надо будет земельку выкупить у государства,а потом уже её продавать

Как это?
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:41

  Yuri_61 написав:как вверх, так банки вприпрыжку, как зайцы, курс вверх загоняют, а как рынок вниз, так банки очень со скрипом нехотя со скоростью улитки снижают курс бакса с большим отставанием от МБ и наличного рынка
Аваль пример

Все правильно.
Гривна относится к высокорисковым валютам по сравнению с долларом и евро. Такие активы покупать не торопятся, пока тренд на зафиксируется явно.
antey1969
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