Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:51

Любопытный написав: Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)

Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.



Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам. Взял три три котлеты. 2 по 24.49, 1 по 24.50 (район пл. победы)Нигде нет проблем с валютой, как и очередей.Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.

Рано... но выходные... понимаю... на зеленом матрасе спокойней спиться

Рано... но выходные... понимаю... на зеленом матрасе спокойней спиться

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.