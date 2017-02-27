Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:41

Любопытный написав:



Если вас смущает или напрягают мои сообщения, просто заблокируйте меня.

Хорошего дня!



ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас. Если вас смущает или напрягают мои сообщения, просто заблокируйте меня.Хорошего дня!ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас.

Сразу детские обиды,взрослейте,это очень полезно.А на счёт терминологии,то ДС когда-то рассказывал,что пачка это 10 кило,кирпич это 100 000,оптовый обмен от 5 000,раньше было от 10-ти,ну а котлета это от форексников,имеется ввиду все деньги,которые используются для определённых целей.По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.А теперь государство разрешит их выкупить,а почему всякие косюки бахматюки нервничают,а всё потому,что надо будет выкупить и свою арендную землю ,плюс гражданам придётся раскошелится и все будут платить улучшенный земельный налог,плюс в аренду уже не возьмёшь пару гектар у крестьянина за мешок кукурузы,если крестьянин вложит солидные деньги,то он будет заинтересован в получении прибыли,а не так как сейчас,как пришло так и ушло.Так что для курса эти нововведения сами понимаете какие несут перспективы,курс 30 можно будет увидеть может года через 4,не раньше,с этим президентом такого точно не будет