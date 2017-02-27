|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:00
Снижение сопровождалось покупками НБУ
вторник - 100 млн
среда - 110 млн
четверг - 150 млн.
С такими покупками от НБУ, я повторюсь в своем предположении, ожидать значительного снижение к 24 и ниже вряд ли стоит. НБУ жестко стоит на покупке, с тенденцией наращивания покупок.
Думаю 25,50 - 26,00 не за горами.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37077
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3569 раз.
- Подякували: 8877 раз.
-
- Профіль
-
42
9
2
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:13
zzzzzz написав:
С такими покупками от НБУ, я повторюсь в своем предположении, ожидать значительного снижение к 24 и ниже вряд ли стоит. НБУ жестко стоит на покупке, с тенденцией наращивания покупок.
Объемы покупок говорят только о наличии излишков. Спрос и предложение НБУ выравнивает всегда, динамика определяется исключительно уровнями выхода НБУ и своевременностью.
Столь большие объемы могут говорить о присутствии на рынке крупного игрока, который зачем то разбил продаваемую сумму на несколько траншей. О дальнейших перспективах это ничего не говорит.
ЗЫ Если бы мне нужно было бы продать такую сумму, я бы это делал за один раз. У НБУ не будет выхода - также съест с небольшим дисконтом. При дроблении дисконт получается каждый день, и общая вырученная сумма падает.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4609
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2103 раз.
- Подякували: 4618 раз.
-
- Профіль
-
7
5
8
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:17
Сибарит написав:
Объемы покупок говорят только о наличии излишков. Спрос и предложение НБУ выравнивает всегда, динамика определяется исключительно уровнями выхода НБУ и своевременностью.
Столь большие объемы могут говорить о присутствии на рынке крупного игрока, который зачем то разбил продаваемую сумму на несколько траншей. О дальнейших перспективах это ничего не говорит.
ЗЫ Если бы мне нужно было бы продать такую сумму, я бы это делал за один раз. У НБУ не будет выхода - также съест с небольшим дисконтом. При дроблении дисконт получается каждый день, и общая вырученная сумма падает.
НБУ и на росте умудрялся покупать когда не было излишков.
Излишки сегодня есть, а завтра - не факт.
Для одного игрока ваш сценарий логичен, а может игроков было несколько.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37077
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3569 раз.
- Подякували: 8877 раз.
-
- Профіль
-
42
9
2
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23
Минфин до сих пор не может определится с объемами
Во вторник должны быть предложены
3 мес, 1 - 2 - 4 года.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37077
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3569 раз.
- Подякували: 8877 раз.
-
- Профіль
-
42
9
2
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:23
Докупил 2400 в конкорде па24.58
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10452
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6545 раз.
- Подякували: 2808 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:24
zzzzzz написав:
Снижение сопровождалось покупками НБУ
вторник - 100 млн
среда - 110 млн
четверг - 150 млн.
С такими покупками от НБУ, я повторюсь в своем предположении, ожидать значительного снижение к 24 и ниже вряд ли стоит. НБУ жестко стоит на покупке, с тенденцией наращивания покупок.
Думаю 25,50 - 26,00 не за горами.
Скорее, договорняк с Нафтогазом.
-
ОлегВМ
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 28.10.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:28
greenozon
greenozon написав:
який у вас набір карт в Раді?
цікавить коміс при обмінах туда-сюда в додатку
і мін сума (вроді 50?)
, можу я трішки підказати по цим питанням )
Без комісій - валютообмін між депозитними картами, які видаються під відкриття депозиту(10₴/10$/10€)
Мін.сума обміну 10долл
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:41
Любопытный написав:
Если вас смущает или напрягают мои сообщения, просто заблокируйте меня.
Хорошего дня!
ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас.
Сразу детские обиды,взрослейте,это очень полезно.
А на счёт терминологии,то ДС когда-то рассказывал,что пачка это 10 кило,кирпич это 100 000,оптовый обмен от 5 000,раньше было от 10-ти,ну а котлета это от форексников,имеется ввиду все деньги,которые используются для определённых целей.
По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.
А теперь государство разрешит их выкупить,а почему всякие косюки бахматюки нервничают,а всё потому,что надо будет выкупить и свою арендную землю ,плюс гражданам придётся раскошелится и все будут платить улучшенный земельный налог,плюс в аренду уже не возьмёшь пару гектар у крестьянина за мешок кукурузы,если крестьянин вложит солидные деньги,то он будет заинтересован в получении прибыли,а не так как сейчас,как пришло так и ушло.
Так что для курса эти нововведения сами понимаете какие несут перспективы,курс 30 можно будет увидеть может года через 4,не раньше,с этим президентом такого точно не будет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10955
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 2352 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:42
Вкладчик1234 написав:
Докупил 2400 в конкорде па24.58
Теж перекинув всю гривню яку недавно отримав по 24,9.
Зайшов в долар по 24,57 та 24,6.
На диво "архаїчний" Укргаз сьогодні був на рівні Алли та ТАСу. Я слідкую за Ними давно. У них дуже інерційні курси. Вони завжди запінюються із реакцією, а іноді просто "гальмують". Всі операції виключно через онлайн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:51
Вкладчик1234 написав:
Докупил 2400 в конкорде па24.58
это локальное дно (24,55)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 5768
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2432 раз.
- Подякували: 1639 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|369
|64445
|
|
|16703
|2080319
|
|
|6779
|1505254
|
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ
|