По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.
Есть. И я лично знаю людей, у которых десятки участков сельхозземель в самой настоящей собственности.
zzzzzz написав:Alex2006 А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?
Ну и много предприятий у нас закрылось за вторую половину 2019 года когда курс снизился с 27 до 23-х по итогам года?
Просто собственники будут реже Мерсы обновлять, и только А то читаешь СМИ - в стране все плохо, едешь в аэропорт - слева автосалоны Бентли, Порше - и чето не закрылись еще, видно спрос есть....
Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.
С точки зрения статистики это выглядит так:
200тыс.грн.*1министра + 4тыс.грн*400тыс.учителей= 1млрд600млн200тыс.грн Делим на 400 тысяч одного человека получаем: 4000грн49коп
Но так неинтересно и потому будем дальше репостить бред.
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 07 лют, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Считал так: как видно из картинки https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч. Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена.
Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.
Есть. И я лично знаю людей, у которых десятки участков сельхозземель в самой настоящей собственности.
А сколько там гектар? Разрешают выкупать землю под предприятиями,переводят с\х участки в комерческие,а вот с паями на землю пока открытый вопрос,все ждут что они там проголосуют.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
twin написав:Realist Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи))
Я чекав підтвердження корекції із МБ, а також чесно кажучи, збирався чекати до наступного тижня. Але занадто багато гривні на депозитах. Тому все-таки прийняв рішення конвертувати. Як думаєте, з понеділка "топчемо боковик"? Більше правда дров для биків через те що ці Зелені будуть більше місяця розбирати всі правки до закону про землю. Та й по Привату ясності немає. Це все збільшує ризики, а це в свою чергу збільшує попит на старий-добрий долар. Про аграріїв та сезонність я свідомо не згадую. Ринок цю сезонність вже давно "переварив" мені здається тапер на перший план вийшли "ризики" і "новинний фон" на-кшталт домовленості Нафтогазу із Укрнафтою, потреба конвертувати валюту від Газпрому чи розміщення валютних облігацій українськими компаніями і т.п. Хоча аналітик із мене ще той . То більше думки вголос.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас.
Сразу детские обиды,взрослейте,это очень полезно.
А на счёт терминологии,то ДС когда-то рассказывал,что пачка это 10 кило,кирпич это 100 000,оптовый обмен от 5 000,раньше было от 10-ти,ну а котлета это от форексников,имеется ввиду все деньги,которые используются для определённых целей.
Никаких обид, просто уточнил что у всех есть свое виденье ситуации. Возможно вы будете правы и курс не будет расти, но локти я не буду кусать, потому что уверен, что в долгосрочной перспективе все равно подрастем, вне зависимости от того, кто будет у руля.