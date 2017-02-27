RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3824382538263827

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 289
ниже 23
6%
17
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01

Глюк
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 07 лют, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:01

  somilitark написав:


По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.


Есть.
И я лично знаю людей, у которых десятки участков сельхозземель в самой настоящей собственности.
juristkostya
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:04

Realist
Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи))
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:06

  Sam17a написав:
  katso написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
А кто будет покупать этот импорт если внутренние производители будут сокращать производство и увольнять людей ?


Ну и много предприятий у нас закрылось за вторую половину 2019 года когда курс снизился с 27 до 23-х по итогам года?

Просто собственники будут реже Мерсы обновлять, и только
А то читаешь СМИ - в стране все плохо, едешь в аэропорт - слева автосалоны Бентли, Порше - и чето не закрылись еще, видно спрос есть....

Пост типа как хорошо живём... Вот, для примера, у министра зарплата 200000грн, а у учителя 4000, а если посчитать, то 200000+4000=204000/2=102000 в итоге имеем общее процветание. Только при этом один в шоколаде, а второй последний без соли доедает. А так, да, с точки зрения статистики все ок.

С точки зрения статистики это выглядит так:

200тыс.грн.*1министра + 4тыс.грн*400тыс.учителей= 1млрд600млн200тыс.грн
Делим на 400 тысяч одного человека получаем: 4000грн49коп

Но так неинтересно и потому будем дальше репостить бред.
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 07 лют, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 09.09.14
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:12

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Не поможет. Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)
Вот и считайте.
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
Кстати, прикинул медианную пенсию - она примерно 2400.

Покажите формулу.

Считал так: как видно из картинки
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч.
Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.

Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена.

Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 09.09.14
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:17

  juristkostya написав:
  somilitark написав:


По земле,люди!!!в нашей стране нет частной собственности на с\х участки,есть паи,я так понимаю государство разрешило гражданам,участникам всяких варшавских восстаний эти выделенные и закреплённые чисто условно участки обрабатывать.


Есть.
И я лично знаю людей, у которых десятки участков сельхозземель в самой настоящей собственности.

А сколько там гектар?
Разрешают выкупать землю под предприятиями,переводят с\х участки в комерческие,а вот с паями на землю пока открытый вопрос,все ждут что они там проголосуют.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10955
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2352 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:19

  twin написав:Realist
Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи))

Я чекав підтвердження корекції із МБ, а також чесно кажучи, збирався чекати до наступного тижня. Але занадто багато гривні на депозитах. Тому все-таки прийняв рішення конвертувати.
Як думаєте, з понеділка "топчемо боковик"?
Більше правда дров для биків через те що ці Зелені будуть більше місяця розбирати всі правки до закону про землю. Та й по Привату ясності немає. Це все збільшує ризики, а це в свою чергу збільшує попит на старий-добрий долар.
Про аграріїв та сезонність я свідомо не згадую. Ринок цю сезонність вже давно "переварив" мені здається тапер на перший план вийшли "ризики" і "новинний фон" на-кшталт домовленості Нафтогазу із Укрнафтою, потреба конвертувати валюту від Газпрому чи розміщення валютних облігацій українськими компаніями і т.п.
Хоча аналітик із мене ще той :-). То більше думки вголос.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 727
З нами з: 23.01.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:20

  somilitark написав:
  Любопытный написав:

Если вас смущает или напрягают мои сообщения, просто заблокируйте меня.
Хорошего дня!

ПС смотрю график межбанка, как-то не очень уж и падающий рынок сейчас.


Сразу детские обиды,взрослейте,это очень полезно.

А на счёт терминологии,то ДС когда-то рассказывал,что пачка это 10 кило,кирпич это 100 000,оптовый обмен от 5 000,раньше было от 10-ти,ну а котлета это от форексников,имеется ввиду все деньги,которые используются для определённых целей.


Никаких обид, просто уточнил что у всех есть свое виденье ситуации.
Возможно вы будете правы и курс не будет расти, но локти я не буду кусать, потому что уверен, что в долгосрочной перспективе все равно подрастем, вне зависимости от того, кто будет у руля.
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 31.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3824382538263827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso, Realist, safonovstanislav, tta757, Любопытный і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 35, 36, 37
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
369 64445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 09:58
Вкладчик1234
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1669, 1670, 1671
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16703 2080319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 09:28
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1505254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron