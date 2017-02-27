vovan_prm написав:С точки зрения статистики это выглядит так:
200тыс.грн.*1министра + 4тыс.грн*400тыс.учитилей= 1млрд600млн200тыс.грн Делим на 400 тысяч одного человека получаем: 4000грн49коп
Но так неинтересно и потому будем дальше репостить бред.
Это всеравно все пальцем в небо - потому что нельзя уже посчитать ни министров ни их зарплаты/премии/компенсации за переработки или что они там себе платят - не говоря уже о том что нельзя и пенсионеров посчитать толком - поэтому статистика и превратилась в политический инструмент
Но пропасть между богатыми и бедными в стране легко ощутить проехав с центра Киева кудато на окраину, желательно на электричке
Так что я не думаю что повышении курса гривны убьет украинскую экономику, как тут некоторые пропагандируют Думаю запас там в закормах отдельных владельцев этой экономики еще огогогого, выдержат и 12грн/дол
1. "Министры" давно (ещё до Зеленского) прохавали фишку - и выписывают премии на зам.ов 2. В интернетах ходят слухи, что Зеленский требует урезать эти сказочные доплаты и премии. Но "слуги народа" не соглашаются на "такую жизнь", и как альтернатива предлагается возврат к "доплатам в конвертах", как было при "крепких хазяйственниках", "реформаторах", и прочих "злочинных владах". Типа "так и пиплу будет спокойнее спать, и "слугам" лишний раз не прийдётся светиться" (в декларациях, и т.п)
"Эту страну (Коррупци-стан) не победить"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Любопытный написав: в долгосрочной перспективе все равно подрастем, вне зависимости от того, кто будет у руля.
Хоть дожить бы до этого прекрасного момента))
У вас случайно нет брата? Его Фин зовут)
п.с. лучше бы вы квартиру купили и точно сэкономили,как там квартиры,дешевеют в долларах? Как красиво кто-то выразился:продавцы совсем оборзели,не понимают что мы на пороге кризиса. Бедным крестьянам приходится очень не сладко,и дяде за съёмное ежемесячно откашливать,и котлетка никак не дождётся курса 50,и ценники продавцы вторичных прелестей переписывают вверх,засада полная везде,а про новострой вообще приходится забыть,там все берега попутали,курс вниз,гривневый прайс до высот и строят по чайной ложке.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 07 лют, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Realist написав:Бачу податкова серйозно взялась за облік працюючих громадян.На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.
За облік працюючих громадян взялися Держпраці, Фонд зайнятості та ПФ. Далі чекаємо перевірку від пожежників, охорони праці, соцстраху. Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова... Для Миколаєва графік цих всіх перевірок розписаний до 5 квітня.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............07.02.2020...........10.02.2020 дата розрахунку...........06.02.2020...........07.02.2020 Євро...............................27,0435..............26,9048 Долар США...................24,5794...............24,537 После полудня доллар отыграл копейку. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Непривычно долго простояв в раздумьях, в 10-40 попытались сделать полшага вниз, но через 30 минут вернулись обратно. К 11-25 приподнялись на копейки и снова остановились. В 12 выросли еще на копейку и ушли на ранний пятничный обед. Подкрепившись, с новыми силами в 13-40 все же решили идти вверх. За час прошли 4.5 копейки и снова остановились. Официальный курс встретили котировками 24.5650 - 24.5950. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и снизились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.9594 (-1) -242 2018 - 27.1196 (-35) -259
Тож відтепер іноземні банки матимуть можливість не тільки укладати договори з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню з будь-якими українськими банками (незалежно від того, в якому банку відкрито гривневий кореспондентський рахунок), але й проводити такі операції між собою, здійснюючи розрахунок через кореспондентські рахунки в українських банках.
Я не знаю, насколько активно иностранные банки будут пользоваться такой возможностью, но потенциально это способно значительно оживить валютный рынок, на котором сейчас слишком мало участников.
zzzzzz написав:Господа, а подскажите где и по какому кросу меняют доллары на евро.
Мне минйлы озвучили в разных местах 1,10 и 1,104 А на форексе сейчас 1,097
В последнее время кросс курс доллара на евро у менял держится устойчиво выше, чем на форексе, хотя не так давно можно было купить дешевле. В Днепре на данный момент 1,102(оптимальный). Связывают со слабым приносом евро и избытком доллара.
Realist написав:Бачу податкова серйозно взялась за облік працюючих громадян.На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.
За облік працюючих громадян взялися Держпраці, Фонд зайнятості та ПФ. Далі чекаємо перевірку від пожежників, охорони праці, соцстраху. Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова... Для Миколаєва графік цих всіх перевірок розписаний до 5 квітня.
Давно пора было.
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Realist написав:Бачу податкова серйозно взялась за облік працюючих громадян.На ринках та в дрібних офісах люди масово реєструються в податковій. Дружина вчора була в податковій. Каже черги присутні.
За облік працюючих громадян взялися Держпраці, Фонд зайнятості та ПФ. Далі чекаємо перевірку від пожежників, охорони праці, соцстраху. Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова... Для Миколаєва графік цих всіх перевірок розписаний до 5 квітня.
Давно пора было.
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Місяць тому, почав налоги платить. А що, всі ми у одному кориті. Треба починати з себе.