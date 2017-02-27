katso написав:

vovan_prm написав: С точки зрения статистики это выглядит так:



200тыс.грн.*1министра + 4тыс.грн*400тыс.учитилей= 1млрд600млн200тыс.грн

Делим на 400 тысяч одного человека получаем: 4000грн49коп



Но так неинтересно и потому будем дальше репостить бред. С точки зрения статистики это выглядит так:200тыс.грн.*1министра + 4тыс.грн*400тыс.учитилей= 1млрд600млн200тыс.грнДелим на 400 тысяч одного человека получаем:Но так неинтересно и потому будем дальше репостить бред.

Это всеравно все пальцем в небо - потому что нельзя уже посчитать ни министров ни их зарплаты/премии/компенсации за переработки или что они там себе платят - не говоря уже о том что нельзя и пенсионеров посчитать толком - поэтому статистика и превратилась в политический инструментНо пропасть между богатыми и бедными в стране легко ощутить проехав с центра Киева кудато на окраину, желательно на электричкеТак что я не думаю что повышении курса гривны убьет украинскую экономику, как тут некоторые пропагандируютДумаю запас там в закормах отдельных владельцев этой экономики еще огогогого, выдержат и 12грн/дол