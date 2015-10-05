Скорее - шире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:54
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:02
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:05
У вас какой бизнес ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:07
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:17
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29
Результаты интервенций за неделю 03-07.02.2020
Продажа: 45 млн. Все методом выбора лучшей цены (тайно)
Покупка: 362,5 млн.
Из них:
- 100 млн методом выбора лучшей цены (тайно);
- 262,5 по единому курсу (открыто).
По дням (приблизительно):
- понедельник - продажа 45;
- вторник - покупка 102.5;
- среда - покупка 110;
- четверг - покупка 150;
- пятница - сколь-нибудь существенных интервенций не было.
Сегодняшнее течение сессии было естественным, торговля проходила в балансе с ситуативными колебаниями.
Только вечернее падение до уровня открытия похоже на чью-то подготовку к покупкам в понедельник при помощи мелких лотов. Когда-то мы такое видели часто.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29
Я так и понял, что вы теоретик как Гетманцев и Пидласа.
Если в любую розничную точку или фирму придут проверяющие, то они никогда не выйдут без выписанного штрафа или без набитого кармана. Может быть проблема в законодательстве и в существующей системе поборов, а не в бизнесе, раз это происходит всегда и везде ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:33
Курси на зараз - майже все зелене
Вітаюсь совсіма.
17:00
Здається повертається звичка проводити уікенд на зеленому матраці. Майже все позеленіло. Валюта за добу здорожчала копійок на 8-10.
11:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:35
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