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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3827382838293830>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 290
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:54

  Любопытный написав:
  asti написав:
  Любопытный написав:Интересный факт: в банках курс аналогичен обменкам.
И что в этом интересного?


Обычно в банках на 5-10-15 коп выше обменок.


Скорее - шире.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:02

  fler написав: Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова...

А законопослушным закрываться то зачем, им бояться нечего. Ведёте бизнес вне правового поля - закрывайтесь. Попривыкали
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:05

  Игорь написав:
  fler написав: Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова...

А законопослушным закрываться то зачем, им бояться нечего. Ведёте бизнес вне правового поля - закрывайтесь. Попривыкали


У вас какой бизнес ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:07

  freeze написав:
  Игорь написав:
  fler написав: Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова...

А законопослушным закрываться то зачем, им бояться нечего. Ведёте бизнес вне правового поля - закрывайтесь. Попривыкали


У вас какой бизнес ?

Разгоняю зраду.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:16

А хорошо так под конец рыжего сбросили :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:17

  zzzzzz написав:А хорошо так под конец рыжего сбросили :lol: :lol:


да - домашние задание на выходные :D
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29

Результаты интервенций за неделю 03-07.02.2020

Продажа: 45 млн. Все методом выбора лучшей цены (тайно)
Покупка: 362,5 млн.
Из них:
- 100 млн методом выбора лучшей цены (тайно);
- 262,5 по единому курсу (открыто).

По дням (приблизительно):
- понедельник - продажа 45;
- вторник - покупка 102.5;
- среда - покупка 110;
- четверг - покупка 150;
- пятница - сколь-нибудь существенных интервенций не было.

Сегодняшнее течение сессии было естественным, торговля проходила в балансе с ситуативными колебаниями.
Только вечернее падение до уровня открытия похоже на чью-то подготовку к покупкам в понедельник при помощи мелких лотов. Когда-то мы такое видели часто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:29

  Игорь написав:
  freeze написав:
  Игорь написав:А законопослушным закрываться то зачем, им бояться нечего. Ведёте бизнес вне правового поля - закрывайтесь. Попривыкали


У вас какой бизнес ?

Разгоняю зраду.


Я так и понял, что вы теоретик как Гетманцев и Пидласа.
Если в любую розничную точку или фирму придут проверяющие, то они никогда не выйдут без выписанного штрафа или без набитого кармана. Может быть проблема в законодательстве и в существующей системе поборов, а не в бизнесе, раз это происходит всегда и везде ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:33

Курси на зараз - майже все зелене


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
Здається повертається звичка проводити уікенд на зеленому матраці. Майже все позеленіло. Валюта за добу здорожчала копійок на 8-10.

11:00
Зображення


ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:35

  Вкладчик1234 написав:Докупил 2400 в конкорде па24.58


Зачем если идем на 24 ?
Alex6
 
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