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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3827382838293830

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 290
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
17%
50
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
17%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37

  Alex6 написав:
  Вкладчик1234 написав:Докупил 2400 в конкорде па24.58


Зачем если идем на 24 ?


Но это не точно? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40

  vovan_prm написав:
  fler написав:За облік працюючих громадян взялися Держпраці, Фонд зайнятості та ПФ. Далі чекаємо перевірку від пожежників, охорони праці, соцстраху. Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова...
Для Миколаєва графік цих всіх перевірок розписаний до 5 квітня.


Давно пора было.

Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.

Посмотрите на эти рамки :!: Как в них можно работать по-чесному :?: Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40

  Вкладчик1234 написав:
  Alex6 написав:
  Вкладчик1234 написав:Докупил 2400 в конкорде па24.58


Зачем если идем на 24 ?


Но это не точно? :)


Не все согласны идти на 24 :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40

  Вкладчик1234 написав:
  Alex6 написав:
  Вкладчик1234 написав:Докупил 2400 в конкорде па24.58


Зачем если идем на 24 ?


Но это не точно? :)



Точнее некуда, на 25 загнали что-бы кто-то удачно слился, тперь вниз

Сейчас кстати исторический момент когда реальный курс стал равен ЭОК, спреды обменок пришли в норму, утром видел спред 10 коп. :)
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:49

  vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.

Кого, олигархов или мелочь-терпил?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51

  Сибарит написав:Продажа: 45 млн. Все методом выбора лучшей цены (тайно)
Покупка: 362,5 млн.
Из них:
- 100 млн методом выбора лучшей цены (тайно);
- 262,5 по единому курсу (открыто).

По дням (приблизительно):
- понедельник - продажа 45;
- вторник - покупка 102.5;
- среда - покупка 110;
- четверг - покупка 150;
- пятница - сколь-нибудь существенных интервенций не было.

Сегодняшнее течение сессии было естественным, торговля проходила в балансе с ситуативными колебаниями.
Только вечернее падение до уровня открытия похоже на чью-то подготовку к покупкам в понедельник при помощи мелких лотов. Когда-то мы такое видели часто.


Опять двадцать пять ? :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:09

  fler написав:Посмотрите на эти рамки :!: Как в них можно работать по-чесному :?: Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.

Вполне себе можно. Было бы желание.

Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков".
Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.

Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:10

Наступний Аукціон ОВДП


Вітаюсь совсіма.
Бажають залучити 6,5 млрд. гривень, та ще й 200 млн.долярів.
Зображення

ВО

PS
Вітаю Сибарита з перевищенням кількості лайків над величиною постів!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:13

  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.

Кого, олигархов или мелочь-терпил?

Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21

Минфин целый день думал и к вечеру наконец-то решил))

Во-вторник будет предложено ОВГЗ в гривне объемом 6,5 млрд.грн , и что очень неожиданно, будут предложенны долларовые ОВГЗ объемом 200 млн сроком 15 месяцев.

Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд.

Последнее размещение долларовых ОВГЗ было в конце декабря ( 2-летки ) , ставка отсечения была 3,95%, средневзвешенная 3,86%
Живите своим умом!
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