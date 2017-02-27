Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:37
Alex6 написав: Вкладчик1234 написав:
Докупил 2400 в конкорде па24.58
Зачем если идем на 24 ?
Но это не точно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 10460
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6545 раз.
Подякували: 2809 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40
vovan_prm написав: fler написав:
За облік працюючих громадян взялися Держпраці, Фонд зайнятості та ПФ. Далі чекаємо перевірку від пожежників, охорони праці, соцстраху. Після них, (як контрольний в голову, тобто , якщо Ви ще не закриєтесь) прийде податкова...
Для Миколаєва графік цих всіх перевірок розписаний до 5 квітня.
Давно пора было.
Если слуги научат работать
в рамках правового поля
, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Посмотрите на эти рамки
Как в них можно работать по-чесному
Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
fler
Повідомлень: 1472
З нами з: 07.08.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 355 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40
Вкладчик1234 написав: Alex6 написав: Вкладчик1234 написав:
Докупил 2400 в конкорде па24.58
Зачем если идем на 24 ?
Но это не точно?
Не все согласны идти на 24
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37082
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3569 раз.
Подякували: 8881 раз.
Профіль
42
9
2
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:40
Вкладчик1234 написав: Alex6 написав: Вкладчик1234 написав:
Докупил 2400 в конкорде па24.58
Зачем если идем на 24 ?
Но это не точно?
Точнее некуда, на 25 загнали что-бы кто-то удачно слился, тперь вниз
Сейчас кстати исторический момент когда реальный курс стал равен ЭОК, спреды обменок пришли в норму, утром видел спред 10 коп.
Alex6
Повідомлень: 691
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:49
vovan_prm написав:
Если слуги
научат работать в рамках правового поля,
я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Кого, олигархов или мелочь-терпил?
Vadim V
Повідомлень: 2250
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 374 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51
Сибарит написав:
Продажа: 45 млн. Все методом выбора лучшей цены (тайно)
Покупка: 362,5 млн.
Из них:
- 100 млн методом выбора лучшей цены (тайно);
- 262,5 по единому курсу (открыто).
По дням (приблизительно):
- понедельник - продажа 45;
- вторник - покупка 102.5;
- среда - покупка 110;
- четверг - покупка 150;
- пятница - сколь-нибудь существенных интервенций не было.
Сегодняшнее течение сессии было естественным, торговля проходила в балансе с ситуативными колебаниями.
Только вечернее падение до уровня открытия похоже на чью-то подготовку к покупкам в понедельник при помощи мелких лотов. Когда-то мы такое видели часто.
Опять двадцать пять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37082
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3569 раз.
Подякували: 8881 раз.
Профіль
42
9
2
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:09
fler написав:
Посмотрите на эти рамки
Как в них можно работать по-чесному
Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
Вполне себе можно. Было бы желание.
Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков".
Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.
Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
Повідомлень: 2586
З нами з: 09.09.14
Подякував: 899 раз.
Подякували: 1129 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:10
Хай щастить! Вітаюсь совсіма. Бажають залучити 6,5 млрд. гривень, та ще й 200 млн.долярів. ВО PS Вітаю Сибарита з перевищенням кількості лайків над величиною постів!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Форумчанин року
Повідомлень: 1159
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1329 раз.
Профіль
2
2
8
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:13
Vadim V написав: vovan_prm написав:
Если слуги
научат работать в рамках правового поля,
я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Кого, олигархов или мелочь-терпил?
Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
Повідомлень: 2586
З нами з: 09.09.14
Подякував: 899 раз.
Подякували: 1129 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:21
Минфин целый день думал и к вечеру наконец-то решил))
Во-вторник будет предложено ОВГЗ в гривне объемом 6,5 млрд.грн , и что очень неожиданно, будут предложенны долларовые ОВГЗ объемом 200 млн сроком 15 месяцев. Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд. Последнее размещение долларовых ОВГЗ было в конце декабря ( 2-летки ) , ставка отсечения была 3,95%, средневзвешенная 3,86%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37082
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3569 раз.
Подякували: 8881 раз.
Профіль
42
9
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
370
64547
П'ят 07 лют, 2020 17:05 tumos
16705
2080499
6779
1505308
Чет 06 лют, 2020 00:51 ЛОБ