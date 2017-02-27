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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3829383038313832>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд.

Обычно я этим не занимаюсь, но в этот раз попробую напророчить "провал" по двухлеткам :)

Я все же склонен рассматривать объявляемые объемы размещения как лимит, а не как жесткий план.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:31

  vovan_prm написав:
  fler написав:Посмотрите на эти рамки :!: Как в них можно работать по-чесному :?: Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.

Вполне себе можно. Было бы желание.

Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков".
Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.

Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?


Естественно сторонники оффшоризации экономики не могут поддерживать малый бизнес, потому что оффшоры - это оптимизация, а малый бизнес на едином это жулики, уклоняющиеся от налогов )))
Это вообще суперхарактерно для страны, когда не айтишники дружно начинают кричать, что айтишники не доплачивают, получатели зарплат выше среднего начинают говорить, что прогрессивная ставка налога - это великое зло, бюджетники требуют ужесточить налоги, потому что хотят, чтобы им увеличили зарплаты, бизнес, который платит налоги, зол на госчиновников, которые выписывают себе за их счёт сотни тысяч премий.

Как тут недавно совершенно точно заметил Starikan, место сидения определяет образ мыслей. И только депутаты и самокатчики из "лучшего правительства в истории" отчётливо понимают, что они поймали птицу удачи за хвост, никакой малый бизнес их не подогреет материально, шанс второй раз поймать удачу у них почти нулевой, поэтому и штампуются законы определенной направленности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:53

  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Считал так: как видно из картинки
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч.
Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена.
Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.

Насколько я понимаю, медианная пенсия - это значение, выше и ниже которого получает равное число людей.
Половина числа пенсов ПЧ= 11334730/2 = 5667365
Суммируем всех, получающих больше 3000 - получаем 3432360, т.е меньше ПЧ.

Чтобы добрать до ПЧ, нужно добавить еще ПЧ - 3432360 = 2235005 "высокооплачиваемых" из группы 2000-3000.

Всего в этой группе П23 = 3872812 пенсов. Мысленно упорядочиваем их по величине пенсии и предполагаем, что пенсия линейно растет от 2000 с возрастанием номера с коэффициентом К = (3000-2000)/П23 = 2.582*10^(-4). Скорее всего, реально эта зависимость вогнутая, что понижает оценку. Желающие могут попробовать аппроксимировать параболой 8)

Таким образом, искомая пенсия для человека с номером Н = П23 - 2235005, который и соответствует медиане, равна 2000 + К*Н = 2423

Немного проще было бы идти "снизу" (тогда номер Н получался бы сразу, без дополнительного вычитания), но так получилось, не стал менять.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:06

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Считал так: как видно из картинки
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg
медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч.
Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена.
Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.

Насколько я понимаю, медианная пенсия - это значение, выше и ниже которого получает равное число людей.
Половина числа пенсов ПЧ= 11334730/2 = 5667365
Суммируем всех, получающих больше 3000 - получаем 3432360, т.е меньше ПЧ.

Чтобы добрать до ПЧ, нужно добавить еще ПЧ - 3432360 = 2235005 "высокооплачиваемых" из группы 2000-3000.

Всего в этой группе П23 = 3872812 пенсов. Мысленно упорядочиваем их по величине пенсии и предполагаем, что пенсия линейно растет от 2000 с возрастанием номера с коэффициентом К = (3000-2000)/П23 = 2.582*10^(-4). Скорее всего, реально эта зависимость вогнутая, что понижает оценку. Желающие могут попробовать аппроксимировать параболой 8)

Таким образом, искомая пенсия для человека с номером Н = П23 - 2235005, который и соответствует медиане, равна 2000 + К*Н = 2423

Немного проще было бы идти "снизу" (тогда номер Н получался бы сразу, без дополнительного вычитания), но так получилось, не стал менять.

Спасибо.
Сегодня немного устал. Поразбираюсь позже.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:11

Вышел из евро в гривну, зафиксировал убыток в 2 фигуры...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:13

  edvardd написав:Вышел из евро в гривну, зафиксировал убыток в 2 фигуры...


зачем выходить, 4% процент газ мяс, конь 3%,есть банки по 5%. Фонд должен выплатить. В течении 4 лет может выхлопнуть по 1.12--1.2+.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:16

Сеньор помидор во всей красе. Что сейчас сказали, оказывается, люди стали отключать газ, и поэтому пришлось ввести абонплату за доставку и это очень хорошо! Эти чуваки сами поняли, что сказали? Это ж сеньор-помидорство во всей красе! "После того как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это безобразие!"
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:23

  vovan_prm написав:
  fler написав:Посмотрите на эти рамки :!: Как в них можно работать по-чесному :?: Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.

Вполне себе можно. Было бы желание.
Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?

И что? Все должны выйти из тени и разориться? Или одни должны, а другие - нет :roll:
Может надо правила игры сделать нормальные, чтобы всем было выгодно честно вести бизнес в этой стране?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Пенсии свыше 10 тыс - у 2.3% пенсионеров (их средняя пенсия 12917)


З оцінкою медіани згідний - причому простіше дійсно знизу. Але у нас судді отримують пожиттєве утримання, 200 тис. шахтарів -. пенсія + регрес
Середня пенсія у шахтарів в Україні сьогодні становить 8,5 тисяч гривень. Разом із страховими доплатами у середньому ідеться про виплати у розмірі близько 13 тисяч гривень на місяць. https://zik.ua/news/2019/03/22/13_tys_g ... ru_1534869
Є ще інші виплати які також окремим особам-категоріям непогано піднімають виплати.
Виплати силовикам це якраз і рівно дефіциту ПФУ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:30

  proftpd66 написав:
  edvardd написав:Вышел из евро в гривну, зафиксировал убыток в 2 фигуры...


зачем выходить, 4% процент газ мяс, конь 3%,есть банки по 5%. Фонд должен выплатить. В течении 4 лет может выхлопнуть по 1.12--1.2+.

чтобы купить на 20 фигур ниже...
edvardd
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