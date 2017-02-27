fler написав:Посмотрите на эти рамки Как в них можно работать по-чесному Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
Вполне себе можно. Было бы желание.
Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков". Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.
Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?
Естественно сторонники оффшоризации экономики не могут поддерживать малый бизнес, потому что оффшоры - это оптимизация, а малый бизнес на едином это жулики, уклоняющиеся от налогов ))) Это вообще суперхарактерно для страны, когда не айтишники дружно начинают кричать, что айтишники не доплачивают, получатели зарплат выше среднего начинают говорить, что прогрессивная ставка налога - это великое зло, бюджетники требуют ужесточить налоги, потому что хотят, чтобы им увеличили зарплаты, бизнес, который платит налоги, зол на госчиновников, которые выписывают себе за их счёт сотни тысяч премий.
Как тут недавно совершенно точно заметил Starikan, место сидения определяет образ мыслей. И только депутаты и самокатчики из "лучшего правительства в истории" отчётливо понимают, что они поймали птицу удачи за хвост, никакой малый бизнес их не подогреет материально, шанс второй раз поймать удачу у них почти нулевой, поэтому и штампуются законы определенной направленности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав: Считал так: как видно из картинки https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч. Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена. Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.
Насколько я понимаю, медианная пенсия - это значение, выше и ниже которого получает равное число людей. Половина числа пенсов ПЧ= 11334730/2 = 5667365 Суммируем всех, получающих больше 3000 - получаем 3432360, т.е меньше ПЧ.
Чтобы добрать до ПЧ, нужно добавить еще ПЧ - 3432360 = 2235005 "высокооплачиваемых" из группы 2000-3000.
Всего в этой группе П23 = 3872812 пенсов. Мысленно упорядочиваем их по величине пенсии и предполагаем, что пенсия линейно растет от 2000 с возрастанием номера с коэффициентом К = (3000-2000)/П23 = 2.582*10^(-4). Скорее всего, реально эта зависимость вогнутая, что понижает оценку. Желающие могут попробовать аппроксимировать параболой
Таким образом, искомая пенсия для человека с номером Н = П23 - 2235005, который и соответствует медиане, равна 2000 + К*Н = 2423
Немного проще было бы идти "снизу" (тогда номер Н получался бы сразу, без дополнительного вычитания), но так получилось, не стал менять.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав: Считал так: как видно из картинки https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/ ... 2020-2.jpg медиана попадает на группу пенсов, получающих от 2 до 3 тысяч. Если предположить, что распределение пенсий от 2000 до 3000 в этой группе равномерно (это, конечно, гипотеза, возможно, несколько завышающая результат, но других более детальных данных нет), то медиана соответствует 2400.
Как Вы считали медиану? Откуда цыферь 2400? Путем каких вычислений она выведена. Я не стебусь. Хочу понять методику расчета.
Насколько я понимаю, медианная пенсия - это значение, выше и ниже которого получает равное число людей. Половина числа пенсов ПЧ= 11334730/2 = 5667365 Суммируем всех, получающих больше 3000 - получаем 3432360, т.е меньше ПЧ.
Чтобы добрать до ПЧ, нужно добавить еще ПЧ - 3432360 = 2235005 "высокооплачиваемых" из группы 2000-3000.
Всего в этой группе П23 = 3872812 пенсов. Мысленно упорядочиваем их по величине пенсии и предполагаем, что пенсия линейно растет от 2000 с возрастанием номера с коэффициентом К = (3000-2000)/П23 = 2.582*10^(-4). Скорее всего, реально эта зависимость вогнутая, что понижает оценку. Желающие могут попробовать аппроксимировать параболой
Таким образом, искомая пенсия для человека с номером Н = П23 - 2235005, который и соответствует медиане, равна 2000 + К*Н = 2423
Немного проще было бы идти "снизу" (тогда номер Н получался бы сразу, без дополнительного вычитания), но так получилось, не стал менять.
Спасибо. Сегодня немного устал. Поразбираюсь позже.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
edvardd написав:Вышел из евро в гривну, зафиксировал убыток в 2 фигуры...
зачем выходить, 4% процент газ мяс, конь 3%,есть банки по 5%. Фонд должен выплатить. В течении 4 лет может выхлопнуть по 1.12--1.2+.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Сеньор помидор во всей красе. Что сейчас сказали, оказывается, люди стали отключать газ, и поэтому пришлось ввести абонплату за доставку и это очень хорошо! Эти чуваки сами поняли, что сказали? Это ж сеньор-помидорство во всей красе! "После того как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это безобразие!"