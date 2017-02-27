Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:31

vovan_prm написав: fler написав: Посмотрите на эти рамки Как в них можно работать по-чесному Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение. Посмотрите на эти рамкиСначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.

Вполне себе можно. Было бы желание.



Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков".

Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.



Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли? Вполне себе можно. Было бы желание.Тут один коллега бросался тапками в "теоретиков".Так я ЧП-шником был с 1997года и до недавнего времени. Немножко знаю о чем говорю.Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?

Естественно сторонники оффшоризации экономики не могут поддерживать малый бизнес, потому что оффшоры - это оптимизация, а малый бизнес на едином это жулики, уклоняющиеся от налогов )))Это вообще суперхарактерно для страны, когда не айтишники дружно начинают кричать, что айтишники не доплачивают, получатели зарплат выше среднего начинают говорить, что прогрессивная ставка налога - это великое зло, бюджетники требуют ужесточить налоги, потому что хотят, чтобы им увеличили зарплаты, бизнес, который платит налоги, зол на госчиновников, которые выписывают себе за их счёт сотни тысяч премий.Как тут недавно совершенно точно заметил Starikan, место сидения определяет образ мыслей. И только депутаты и самокатчики из "лучшего правительства в истории" отчётливо понимают, что они поймали птицу удачи за хвост, никакой малый бизнес их не подогреет материально, шанс второй раз поймать удачу у них почти нулевой, поэтому и штампуются законы определенной направленности.