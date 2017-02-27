vovan_prm написав: Vadim V написав: vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля,
я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Кого, олигархов или мелочь-терпил?
Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.
Зайца не зайца , с чего вы решили шо волк? Типичное олигархическое враньё о том шо сделаю для работяги рай пользуясь офшорами,законно , и не платя в бюджет страны....
п.с. чистый лес не загажен глистами и вошами , это признаки больного леса... А при увеличении поголовья волков, ранее всегда организованно выходили охотники для их отстрела.