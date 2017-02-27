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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3829383038313832

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39

zzzzzz долларовые на 14 мес и похоже под 3.5%... такой футбол на не нужен
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:41

  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.

Кого, олигархов или мелочь-терпил?

Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.


Зайца не зайца , с чего вы решили шо волк? Типичное олигархическое враньё о том шо сделаю для работяги рай пользуясь офшорами,законно , и не платя в бюджет страны.... :(
п.с. чистый лес не загажен глистами и вошами , это признаки больного леса... А при увеличении поголовья волков, ранее всегда организованно выходили охотники для их отстрела.
Vadim V
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