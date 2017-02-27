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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39
zzzzzz долларовые на 14 мес и похоже под 3.5%... такой футбол на не нужен
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:41
Зайца не зайца , с чего вы решили шо волк? Типичное олигархическое враньё о том шо сделаю для работяги рай пользуясь офшорами,законно , и не платя в бюджет страны....
п.с. чистый лес не загажен глистами и вошами , это признаки больного леса... А при увеличении поголовья волков, ранее всегда организованно выходили охотники для их отстрела.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18
Да.
Одно не означает другое.
Так повелось давно, но кто-то должен это прекратить.
Вести бизнес нечестно всегда выгоднее чем вести честно. Независимо от нормальности правил и страны. Разница заключается лишь в том, насколько безопасно нечестно вести бизнес.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:54
Три депозитные карты, которые были выданы после открытия трех депозитов на минимальную сумму (10₴/10$/10€).
Комиссий по этим картам при самом обмене, а также при внесении наличных через кассу и их получении в таком же порядке, пока нет.
Минимальная сумма для обмена 10 долларов/евро.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:04
Підозрюю, що 4-ри річки також чекає сумна доля. Протистояння "вовків" надто сильне, щоб хтось з них продовжив "рятувати рядового Раяна", а сам "рядовий" ще надто бідний...
3 міс можуть зацікавти банки, 1,5 річки - зацікавлених в "прватизації". В крайньому випадку, є держбанки, які можна "попросити" вкластися в ці папери.
Валютні можуть розійтися, якщо не буде спроб зменшити відсотки.
Вважаю, що провал 4-ри річок буде поганим сигналом для 7-річних облігацій і повторний провал по них може поставити хрест на цьому терміні і заблокувати 10-ти річніц папери.
Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Швидше всього, МБ буде коливатися в діапазоні 24,45-24,7 до цьогомісячного розміщення 7-ми річок. А там уже або під 24,5, або над 25 на якийсь час...
П.С. Я особисто надіюся на краще для курсу, тому все злите по 24,8, 24,8 і 25 закинув на 3 і 6 міс депо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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