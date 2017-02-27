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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3829383038313832

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39

zzzzzz долларовые на 14 мес и похоже под 3.5%... такой футбол на не нужен
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:41

  vovan_prm написав:
  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля, я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.

Кого, олигархов или мелочь-терпил?

Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.


Зайца не зайца , с чего вы решили шо волк? Типичное олигархическое враньё о том шо сделаю для работяги рай пользуясь офшорами,законно , и не платя в бюджет страны.... :(
п.с. чистый лес не загажен глистами и вошами , это признаки больного леса... А при увеличении поголовья волков, ранее всегда организованно выходили охотники для их отстрела.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18

  fler написав:
  vovan_prm написав:
  fler написав:Посмотрите на эти рамки :!: Как в них можно работать по-чесному :?: Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.

Вполне себе можно. Было бы желание.
Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?

И что? Все должны выйти из тени

Да.
и разориться

Одно не означает другое.
Или одни должны, а другие - нет

Так повелось давно, но кто-то должен это прекратить.
Может надо правила игры сделать нормальные, чтобы всем было выгодно честно вести бизнес в этой стране?

Вести бизнес нечестно всегда выгоднее чем вести честно. Независимо от нормальности правил и страны. Разница заключается лишь в том, насколько безопасно нечестно вести бизнес.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:54

  1finanсier написав:
  greenozon написав:який у вас набір карт в Раді?
цікавить коміс при обмінах туда-сюда в додатку
і мін сума (вроді 50?)


greenozon, можу я трішки підказати по цим питанням )
Без комісій - валютообмін між депозитними картами, які видаються під відкриття депозиту(10₴/10$/10€)
Мін.сума обміну 10долл

Три депозитные карты, которые были выданы после открытия трех депозитов на минимальную сумму (10₴/10$/10€).
Комиссий по этим картам при самом обмене, а также при внесении наличных через кассу и их получении в таком же порядке, пока нет.
Минимальная сумма для обмена 10 долларов/евро.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:04

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд.

Обычно я этим не занимаюсь, но в этот раз попробую напророчить "провал" по двухлеткам :)

Я все же склонен рассматривать объявляемые объемы размещения как лимит, а не как жесткий план.

Підозрюю, що 4-ри річки також чекає сумна доля. Протистояння "вовків" надто сильне, щоб хтось з них продовжив "рятувати рядового Раяна", а сам "рядовий" ще надто бідний...
3 міс можуть зацікавти банки, 1,5 річки - зацікавлених в "прватизації". В крайньому випадку, є держбанки, які можна "попросити" вкластися в ці папери.
Валютні можуть розійтися, якщо не буде спроб зменшити відсотки.
Вважаю, що провал 4-ри річок буде поганим сигналом для 7-річних облігацій і повторний провал по них може поставити хрест на цьому терміні і заблокувати 10-ти річніц папери.
Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Швидше всього, МБ буде коливатися в діапазоні 24,45-24,7 до цьогомісячного розміщення 7-ми річок. А там уже або під 24,5, або над 25 на якийсь час...
П.С. Я особисто надіюся на краще для курсу, тому все злите по 24,8, 24,8 і 25 закинув на 3 і 6 міс депо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 3829383038313832
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