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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:41
vovan_prm написав: Vadim V написав: vovan_prm написав:
Если слуги научат работать в рамках правового поля,
я официально обязуюсь до конца жизни признавать их лучшим Правительством за историю Украины.
Кого, олигархов или мелочь-терпил?
Понимаешь ли.....
Блохи, вши, клещи и глисты представляют для зайца в лесу большую опасность чем волки.
Зайца не зайца , с чего вы решили шо волк? Типичное олигархическое враньё о том шо сделаю для работяги рай пользуясь офшорами,законно , и не платя в бюджет страны....
п.с. чистый лес не загажен глистами и вошами , это признаки больного леса... А при увеличении поголовья волков, ранее всегда организованно выходили охотники для их отстрела.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:18
fler написав: vovan_prm написав: fler написав:
Посмотрите на эти рамки Как в них можно работать по-чесному
Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
Вполне себе можно. Было бы желание.
Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?
И что? Все должны выйти из тени
Да.
и разориться
Одно не означает другое.
Или одни должны, а другие - нет
Так повелось давно, но кто-то должен это прекратить.
Может надо правила игры сделать нормальные, чтобы всем было выгодно честно вести бизнес в этой стране?
Вести бизнес нечестно всегда выгоднее чем вести честно. Независимо от нормальности правил и страны. Разница заключается лишь в том, насколько безопасно нечестно вести бизнес.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:54
1finanсier написав:
greenozon
greenozon написав:
який у вас набір карт в Раді?
цікавить коміс при обмінах туда-сюда в додатку
і мін сума (вроді 50?)
, можу я трішки підказати по цим питанням )
Без комісій - валютообмін між депозитними картами, які видаються під відкриття депозиту(10₴/10$/10€)
Мін.сума обміну 10долл
Три депозитные
карты, которые были выданы после открытия трех депозитов на минимальную сумму (10₴/10$/10€).
Комиссий по этим картам при самом обмене, а также при внесении наличных через кассу и их получении в таком же порядке, пока нет.
Минимальная сумма для обмена 10 долларов/евро.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:04
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд.
Обычно я этим не занимаюсь, но в этот раз попробую напророчить "провал" по двухлеткам
Я все же склонен рассматривать объявляемые объемы размещения как лимит, а не как жесткий план.
Підозрюю, що 4-ри річки також чекає сумна доля. Протистояння "вовків" надто сильне, щоб хтось з них продовжив "рятувати рядового Раяна", а сам "рядовий" ще надто бідний...
3 міс можуть зацікавти банки, 1,5 річки - зацікавлених в "прватизації". В крайньому випадку, є держбанки, які можна "попросити" вкластися в ці папери.
Валютні можуть розійтися, якщо не буде спроб зменшити відсотки.
Вважаю, що провал 4-ри річок буде поганим сигналом для 7-річних облігацій і повторний провал по них може поставити хрест на цьому терміні і заблокувати 10-ти річніц папери.
Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Швидше всього, МБ буде коливатися в діапазоні 24,45-24,7 до цьогомісячного розміщення 7-ми річок. А там уже або під 24,5, або над 25 на якийсь час...
П.С. Я особисто надіюся на краще для курсу, тому все злите по 24,8, 24,8 і 25 закинув на 3 і 6 міс депо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:39
orest написав:
Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем, это же очевидно, что он просто не понимает сути происходящих процессов, процессами занимаются другие люди, просто палец даю на отсечение смело. Обычный петрушка. Кукла, которая натягивается на пальцы в кукольном театре.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:01
orest написав: Сибарит написав: zzzzzz написав:
Посмотрим как пройдет аукцион, на этой неделе он прошел неважно, из предложенного объема в 4 млрд, было продано чуть больше половины, 2,16 млрд.
Обычно я этим не занимаюсь, но в этот раз попробую напророчить "провал" по двухлеткам
Я все же склонен рассматривать объявляемые объемы размещения как лимит, а не как жесткий план.
Підозрюю, що 4-ри річки також чекає сумна доля. Протистояння "вовків" надто сильне, щоб хтось з них продовжив "рятувати рядового Раяна", а сам "рядовий" ще надто бідний...
3 міс можуть зацікавти банки, 1,5 річки - зацікавлених в "прватизації". В крайньому випадку, є держбанки, які можна "попросити" вкластися в ці папери.
Валютні можуть розійтися, якщо не буде спроб зменшити відсотки.
Вважаю, що провал 4-ри річок буде поганим сигналом для 7-річних облігацій і повторний провал по них може поставити хрест на цьому терміні і заблокувати 10-ти річніц папери.
Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Швидше всього, МБ буде коливатися в діапазоні 24,45-24,7 до цьогомісячного розміщення 7-ми річок. А там уже або під 24,5, або над 25 на якийсь час...
П.С. Я особисто надіюся на краще для курсу, тому все злите по 24,8, 24,8 і 25 закинув на 3 і 6 міс депо...
А что если после радикального снижения ставки, просто нужно выдержать традиционную - в таких случаях- паузу.... Ну чтоб дать игрокам время осмыслить..... Найти понимание нового эквилибриума....
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:16
Mazay256 написав: сірий написав:
Місяць тому, почав налоги платить. А що, всі ми у одному кориті.
Треба починати з себе.
Вiдтепер Ви вже не сірий
, а бiлий
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:22
Realist написав: twin написав:Realist
Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи))
Я чекав підтвердження корекції із МБ, а також чесно кажучи, збирався чекати до наступного тижня. Але занадто багато гривні на депозитах. Тому все-таки прийняв рішення конвертувати.
Як думаєте, з понеділка "топчемо боковик"?
Більше правда дров для биків через те що ці Зелені будуть більше місяця розбирати всі правки до закону про землю. Та й по Привату ясності немає. Це все збільшує ризики, а це в свою чергу збільшує попит на старий-добрий долар.
Про аграріїв та сезонність я свідомо не згадую. Ринок цю сезонність вже давно "переварив" мені здається тапер на перший план вийшли "ризики" і "новинний фон" на-кшталт домовленості Нафтогазу із Укрнафтою, потреба конвертувати валюту від Газпрому чи розміщення валютних облігацій українськими компаніями і т.п.
Хоча аналітик із мене ще той
. То більше думки вголос.
Сезонність не зникла, просто цілий рік шла накачка ОВДП, ще добавилися гроші заробітчан, які привалюють на свята, та виплати від Газпрому/РФ, і тому сезонність на цьому потужному фоні могла проявлятися як перша похідна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:25
hxbbgaf написав:
Сеньор помидор во всей красе. Что сейчас сказали, оказывается, люди стали отключать газ, и поэтому пришлось ввести абонплату за доставку и это очень хорошо! Эти чуваки сами поняли, что сказали? Это ж сеньор-помидорство во всей красе! "После того как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это безобразие!"
К концу каденции зелёных викицитатник будет забит на многие страницы )))
Только по памяти )))
- Те кто отключился от газа, должны платить абонплату, потому что в любой момент могут захотеть опять подключить газ
- Они стали больше экономить, поэтому мы вынуждены поднять тарифы
- Я - профан (Премьер)
- Да, я ди бил (министр экономики)
- Продай собаку, заплати за газ
- Придет МВФ и скажет нам Господа, папуасы
- Дадим зарплаты учителям по 4000 $
- президент - пустое место
- мы должны объяснить Зеленскому, что у нас все хорошо, а то он ничего не понимает
- Мы должны прервать политическую коррупцию и закрыть партии-пустышки - министр юстиции от Слуги - Слуга народа купила пустышку- партию решительных перемен в 2017 г.
- скидок нет, анал - табу
- у меня маленькая зарплата в 36 тысяч, я не могу завести ребенка ( сказано за неделю до покупки квартиры за один миллион )
- за кнопкодавство будем выгонять из депутатов
- насильник не будет в парламенте, я вам обещаю
- электронные РРО будут для малого бизнеса бесплатные, максимум тысяча гривен в месяц
рука устали печатать ))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:30
Опять за рыбу гроши. Начинать налоговые инициативы надо бы с тех нехороших людей в МОЗе, которые собирают дань со всех больниц, еще и скушивают больше 100 ярдов гривен в год с бюджета, когда вся медицина платная, с посадки таких как василишин и таких как как нынешние там руководители, которые уже сознаются в деребане по переписке, начать бы с черных оманских офшоров зели, с таможни, которая реально не дает сейчас людям даже провезти 5 кг сала с Польши без поборов и все поборы идут по карманам, с тендерного деребана, и т.д., а не с манюпаса с копейками, которому и так уже никакой отдачи от этих налогов - медицины нет, пенсия 2 копейки и сознаются, что скоро и того не будет, менты крышуют преступников и издеваются над людьми...
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