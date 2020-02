Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:22

Realist написав: twin написав: Realist

Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи)) Перед обідом брав по 24,50 (на потреби фірми, ну і своєї грн підкинув в цю суму, трохи))

Я чекав підтвердження корекції із МБ, а також чесно кажучи, збирався чекати до наступного тижня. Але занадто багато гривні на депозитах. Тому все-таки прийняв рішення конвертувати.

Як думаєте, з понеділка "топчемо боковик"?

Більше правда дров для биків через те що ці Зелені будуть більше місяця розбирати всі правки до закону про землю. Та й по Привату ясності немає. Це все збільшує ризики, а це в свою чергу збільшує попит на старий-добрий долар.

Про аграріїв та сезонність я свідомо не згадую. Ринок цю сезонність вже давно "переварив" мені здається тапер на перший план вийшли "ризики" і "новинний фон" на-кшталт домовленості Нафтогазу із Укрнафтою, потреба конвертувати валюту від Газпрому чи розміщення валютних облігацій українськими компаніями і т.п.

Хоча аналітик із мене ще той . То більше думки вголос. Я чекав підтвердження корекції із МБ, а також чесно кажучи, збирався чекати до наступного тижня. Але занадто багато гривні на депозитах. Тому все-таки прийняв рішення конвертувати.Як думаєте, з понеділка "топчемо боковик"?Більше правда дров для биків через те що ці Зелені будуть більше місяця розбирати всі правки до закону про землю. Та й по Привату ясності немає. Це все збільшує ризики, а це в свою чергу збільшує попит на старий-добрий долар.Про аграріїв та сезонність я свідомо не згадую. Ринок цю сезонність вже давно "переварив" мені здається тапер на перший план вийшли "ризики" і "новинний фон" на-кшталт домовленості Нафтогазу із Укрнафтою, потреба конвертувати валюту від Газпрому чи розміщення валютних облігацій українськими компаніями і т.п.Хоча аналітик із мене ще той. То більше думки вголос.

Сезонність не зникла, просто цілий рік шла накачка ОВДП, ще добавилися гроші заробітчан, які привалюють на свята, та виплати від Газпрому/РФ, і тому сезонність на цьому потужному фоні могла проявлятися як перша похідна Сезонність не зникла, просто цілий рік шла накачка ОВДП, ще добавилися гроші заробітчан, які привалюють на свята, та виплати від Газпрому/РФ, і тому сезонність на цьому потужному фоні могла проявлятися як перша похідна

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/