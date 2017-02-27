Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:37

edvardd написав: edvardd написав: Qwerty написав: Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !

Новым годом по лунному календарю!!!

Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !Новым годом по лунному календарю!!!Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья.

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?! Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!

та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...



о проснулись, я об этом 24го писал...:

https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...о проснулись, я об этом 24го писал...:

Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать...лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?[/quote]Я не знаю коли і в який спосіб ВСІ фермери щось роблять... Я вже писав, що ті фермери, яких я знаю, зараз домовляються з банками або великими агротрейдерами про кредитування чи фінансування як грошима так і матеріальними засобами(насінням, засобами захисту рослин, пальним)... Це на різницю між потребою і тим, що вже є в наявності! Більшість фермерів не мають валютних рахунків, з яких потрібно буде під посівну зливати долари, а мають звичайні гривневі рахунки! Можливо якісь дрібні фермери і мають якісь валютні заначки або в когось будуть брати валюту в борг під процент, але їх кількість не суттєва! Якщо ж мова про великі гігантські агрохолдинги, то там зовсім інша фінансова кухня, яка має свою специфіку і спрощувати їх діяльність до процесів зливання валюти в якийсь обмежений час, я б не радив! Там є й постійні надходження від операційної діяльності, від того ж тваринництва, і система постійних кредитних ліній, і повернення ПДВ в мільярдних вимірах, і співпраця з постачальниками у формі оплати матеріально-технічних цінностей з відстрочкою платежу і багато чого іншого!Так що не потрібно чекати істотного впливу на курс саме з цього боку!