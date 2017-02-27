RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3830383138323833

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:36

  freeze написав:
  orest написав:Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.


Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем, это же очевидно, что он просто не понимает сути происходящих процессов, процессами занимаются другие люди, просто палец даю на отсечение смело. Обычный петрушка. Кукла, которая натягивается на пальцы в кукольном театре.

УЖЕ ні.
https://24tv.ua/viyna_mizh_kolomoyskim_ ... i_n1277159 не все зовсім так, але дуже не погано написано. Коломойському зараз може допомогти повторне зближення з Аваковим. Але Аваков став надто дорогий. Більше того, він став малоефективний (тим більше коли змушений всіма силами за крісло триматися). А якщо зараз ще й Рябошапка замінять на Баканова, а замість Баканова поставлять людину Хорошковського (або й його самого, адже він був дуже ефективним на тому місці), а Богдана на Єрмака...
Востаннє редагувалось orest в П'ят 07 лют, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2976 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:37

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  Qwerty написав:Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!

та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...

о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa

Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]


меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать...
лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?[/quote]
Я не знаю коли і в який спосіб ВСІ фермери щось роблять... Я вже писав, що ті фермери, яких я знаю, зараз домовляються з банками або великими агротрейдерами про кредитування чи фінансування як грошима так і матеріальними засобами(насінням, засобами захисту рослин, пальним)... Це на різницю між потребою і тим, що вже є в наявності! Більшість фермерів не мають валютних рахунків, з яких потрібно буде під посівну зливати долари, а мають звичайні гривневі рахунки! Можливо якісь дрібні фермери і мають якісь валютні заначки або в когось будуть брати валюту в борг під процент, але їх кількість не суттєва! Якщо ж мова про великі гігантські агрохолдинги, то там зовсім інша фінансова кухня, яка має свою специфіку і спрощувати їх діяльність до процесів зливання валюти в якийсь обмежений час, я б не радив! Там є й постійні надходження від операційної діяльності, від того ж тваринництва, і система постійних кредитних ліній, і повернення ПДВ в мільярдних вимірах, і співпраця з постачальниками у формі оплати матеріально-технічних цінностей з відстрочкою платежу і багато чого іншого!
Так що не потрібно чекати істотного впливу на курс саме з цього боку!
Qwerty
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 25.02.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:53

Купить бакс сейчас понедельник утро по 24.55 или на след неделе пробьем ещё ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3830383138323833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1670, 1671, 1672
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16715 2081438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 00:13
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 36, 37, 38
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
370 64738
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 17:05
tumos
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6779 1505438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 00:51
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1828)
08.02.2020 02:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.