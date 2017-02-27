orest написав:Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем, это же очевидно, что он просто не понимает сути происходящих процессов, процессами занимаются другие люди, просто палец даю на отсечение смело. Обычный петрушка. Кукла, которая натягивается на пальцы в кукольном театре.
УЖЕ ні. https://24tv.ua/viyna_mizh_kolomoyskim_ ... i_n1277159 не все зовсім так, але дуже не погано написано. Коломойському зараз може допомогти повторне зближення з Аваковим. Але Аваков став надто дорогий. Більше того, він став малоефективний (тим більше коли змушений всіма силами за крісло триматися). А якщо зараз ще й Рябошапка замінять на Баканова, а замість Баканова поставлять людину Хорошковського (або й його самого, адже він був дуже ефективним на тому місці), а Богдана на Єрмака...
Востаннє редагувалось orest в П'ят 07 лют, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]
меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать... лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?[/quote] Я не знаю коли і в який спосіб ВСІ фермери щось роблять... Я вже писав, що ті фермери, яких я знаю, зараз домовляються з банками або великими агротрейдерами про кредитування чи фінансування як грошима так і матеріальними засобами(насінням, засобами захисту рослин, пальним)... Це на різницю між потребою і тим, що вже є в наявності! Більшість фермерів не мають валютних рахунків, з яких потрібно буде під посівну зливати долари, а мають звичайні гривневі рахунки! Можливо якісь дрібні фермери і мають якісь валютні заначки або в когось будуть брати валюту в борг під процент, але їх кількість не суттєва! Якщо ж мова про великі гігантські агрохолдинги, то там зовсім інша фінансова кухня, яка має свою специфіку і спрощувати їх діяльність до процесів зливання валюти в якийсь обмежений час, я б не радив! Там є й постійні надходження від операційної діяльності, від того ж тваринництва, і система постійних кредитних ліній, і повернення ПДВ в мільярдних вимірах, і співпраця з постачальниками у формі оплати матеріально-технічних цінностей з відстрочкою платежу і багато чого іншого! Так що не потрібно чекати істотного впливу на курс саме з цього боку!
Купить бакс сейчас понедельник утро по 24.55 или на след неделе пробьем ещё ?
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