orest написав:Оманському треба терміново шукати союзника(ів) чи виводити їх з тіні.
Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем, это же очевидно, что он просто не понимает сути происходящих процессов, процессами занимаются другие люди, просто палец даю на отсечение смело. Обычный петрушка. Кукла, которая натягивается на пальцы в кукольном театре.
УЖЕ ні. https://24tv.ua/viyna_mizh_kolomoyskim_ ... i_n1277159 не все зовсім так, але дуже не погано написано. Коломойському зараз може допомогти повторне зближення з Аваковим. Але Аваков став надто дорогий. Більше того, він став малоефективний (тим більше коли змушений всіма силами за крісло триматися). А якщо зараз ще й Рябошапка замінять на Баканова, а замість Баканова поставлять людину Хорошковського (або й його самого, адже він був дуже ефективним на тому місці), а Богдана на Єрмака...
Востаннє редагувалось orest в П'ят 07 лют, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Скоро це коли?! Поки, що бачу по 1583,15... І навіть натяку на рух вниз немає! А ось нафта рулює не по дєцкі вниз... Вже 54,60![/quote]
меня тут на ветке поперекручивали, обещал по золоту не писать... лучше скажите когда фермеры начинают слив на посевную?[/quote] Я не знаю коли і в який спосіб ВСІ фермери щось роблять... Я вже писав, що ті фермери, яких я знаю, зараз домовляються з банками або великими агротрейдерами про кредитування чи фінансування як грошима так і матеріальними засобами(насінням, засобами захисту рослин, пальним)... Це на різницю між потребою і тим, що вже є в наявності! Більшість фермерів не мають валютних рахунків, з яких потрібно буде під посівну зливати долари, а мають звичайні гривневі рахунки! Можливо якісь дрібні фермери і мають якісь валютні заначки або в когось будуть брати валюту в борг під процент, але їх кількість не суттєва! Якщо ж мова про великі гігантські агрохолдинги, то там зовсім інша фінансова кухня, яка має свою специфіку і спрощувати їх діяльність до процесів зливання валюти в якийсь обмежений час, я б не радив! Там є й постійні надходження від операційної діяльності, від того ж тваринництва, і система постійних кредитних ліній, і повернення ПДВ в мільярдних вимірах, і співпраця з постачальниками у формі оплати матеріально-технічних цінностей з відстрочкою платежу і багато чого іншого! Так що не потрібно чекати істотного впливу на курс саме з цього боку!
Купить бакс сейчас понедельник утро по 24.55 или на след неделе пробьем ещё ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
orest написав:А якщо зараз ще й Рябошапка замінять на Баканова, а замість Баканова поставлять людину Хорошковського (або й його самого, адже він був дуже ефективним на тому місці), а Богдана на Єрмака...
Настала суббота – время оффтопить. Перед прошлыми выходными зашел тут разговор о привычках богатых, ну и, соответственно, как экономия в деньгах ценой потери времени ведет к потере и времени, и денег, в особенности, если время – деньги и стоит много. Захотелось и самому на эту тему посчитать немножко.
В отличие от Украины (да и всего б.ссср), где все вертится вокруг месячной зарплаты, в США оперируют двумя цифрами: доходами в год и оплатой за час. Есть и магическое "правило 2000" для быстрого пересчета одного в другое: плата за час * 2000 = доход за год. Магия проста: год – это пятьдесят сорокачасовых недель, всего 2000 рабочих часов. И хотя у всех свои подробности, простота покрывает неточности.
Несколько цифр из наших реалий: - минимальная зарплата в месяц – 4723 грн, в год – 56,676 грн, в час – более 28 грн - средняя зарплата в месяц - 12264 грн, в год - 147,168 грн, в час – около 74 грн. - абстрактно, $1,000, или 25,000 в месяц – 300,000 в год и 150 в час. С этим и двинемся дальше – смотреть, что из того, что мы делаем, имеет смысл, а что и вовсе бессмысленно.
1. Нагибаться за оброненной копейкой не имеет смысл никому: пару секунд потребует, а даже сидя на минималке, за это время можно заработать 1.5 коп. Пенсионерам, кстати, тоже не выгодно: дай им Б-г за пару секунд наклониться… но, скорее всего, не получится. За пятаком нагибаться стоит тому, у кого меньше 15,000 в месяц – чуть больше, чем средняя по Украине, но меньше, чем средняя по Киеву. (выходит, что правильно мелочь отменили – зачем нужно то, за чем и нагибаться не стоит?)
2. (Почти по теме ветки) пробегать с тысячей долл. двадцать минут в поисках обменки, где курс на пять копеек выше, имеет смысл тому, у кого месчный доход не больше этой самой тысячи (5 коп с долл = 50 грн; 20 мин при 150 в час = 50 грн). В более общей форме: бегать по двадцать минут за курсовым пятаком стоит только с суммой больше собственного месячного дохода.
3. А с какой суммой стоит бегать из банка в банк, чтобы переложиться на годичный депозит с доходностью на 1% выше? Будем считать, что снять налом, добраться до другого банка, оформить бумажки, и т.п. займет полтора часа. Если сумма больше месячной зарплаты, то можно и побегать.
4. А что с покупкой машины? Если она не есть средство бизнеса, то, допустим, в день она позволяет сэкономить один час (поездку поперек Киева в час пик не рассматриваем, здесь не экономия, а одни потери); в год – 365 часов. Новая машина за три года теряет в цене 50%. В итоге имеем, что если машина стоила больше годовой зарплаты (точнее, больше 365 * 3 * 2 = 2190 часов), то работать на нее пришлось больше, чем она сэкономила времени. А ведь еще обслуживание, бензин, парковка, нервы…
5. Кстати, о бензине: а стоит ли ехать за пару километров на заправку ради лишней гривны с литра? Четыре километра по городу – минимум минут 6 – 8 или порядка 8 гривен, беря среднюю почасовку по Украине. Бензин и амортизация добавят еще гривен пятнадцать. Итого – надо брать больше полбака, чтобы только в ноль выйти.
А что на позитивной стороне: 1: наклоны способствуют поддержанию гибкости в позвоночнике, что, как известно, улучшает общее состояние организма 2: пешие прогулки также полезны для организма 4: эндорфины, которые выделяются при виде завистливых взглядов коллег (но, упаси Б-г, не начальства), способствуют повышению производительности труда, что, в свою очередь, ведет к повышению доходов и продвижению по службе 3, 5: разнообразные приключения на этих путях могут существенно расширить круг воспоминаний.
С начала сезона экспорт зерна превысил 37 млн тонн 07 февраля 2020, 15:05
Экспорт зерновых с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 7 февраля составил 37,144 млн тонн против 28,806 млн тонн на соответствующую дату 2018-2019 МГ. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В частности, экспорт кукурузы составил 16,783 млн тонн против 13,224 млн тонн годом ранее, пшеницы — 15,987 млн тонн против 11,695 млн тонн, ячменя — 3,899 млн тонн против 3,267 млн тонн. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн. Экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,3 млн тонн, в 2016-2017 МГ — 43,8 млн тонн. По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд. Доля товарной группы в общем объеме экспорта в денежном выражении составила 19,25%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
fler написав:Посмотрите на эти рамки Как в них можно работать по-чесному Сначала пускай сделают адекватные законодательные и нормативные акты, а потом уже требуют их выполнение.
Вполне себе можно. Было бы желание. Другой вопрос, что работая "по-честному", становишься неконкурентным на фоне "серых" и "черных". Но это ж другая история. Не так ли?
И что? Все должны выйти из тени и разориться? Или одни должны, а другие - нет Может надо правила игры сделать нормальные, чтобы всем было выгодно честно вести бизнес в этой стране?
Є два варіанти Перший - кожен самостійно для себе створює правила які не гноблять насмерть його і допомагають Державі Другий - кожен котить бочку на інших і Держава створює репресивний апарат (який також чогось коштує) який змушує всіх виконувати однакові правила - як правило репресивний апарат зїдає більше ніж повертає... Тому особисто я для себе прийняв ДВА правила Перше Правило - розмір сплачених мною податків повинен перевищувати суми які я і моя сімя в чотирьох поколіннях отримує у вигляді виплат(субсидій-пенсій-компенсацій) від Держави Друге правило - я повинен сплатити податків на 10% більше ніж сплачують аналогічні моєму бізнеси ( і бізнес не загнеться і совість спокійна)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zzzzzz написав:Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами. Сильного отката не жду.
Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.
Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.
Локально может копеек 50 будет снижение.
У НБУ есть все инструменты.
Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».
Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят. И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала.
Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба!