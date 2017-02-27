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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3831383238333834

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:25

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.

"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:26

  budivelnik написав:Є два варіанти
Перший - кожен самостійно для себе створює правила які не гноблять насмерть його і допомагають Державі
Другий - кожен котить бочку на інших і Держава створює репресивний апарат (який також чогось коштує) який змушує всіх виконувати однакові правила - як правило репресивний апарат зїдає більше ніж повертає...
Тому особисто я для себе прийняв ДВА правила
Перше Правило - розмір сплачених мною податків повинен перевищувати суми які я і моя сімя в чотирьох поколіннях отримує у вигляді виплат(субсидій-пенсій-компенсацій) від Держави
Друге правило - я повинен сплатити податків на 10% більше ніж сплачують аналогічні моєму бізнеси ( і бізнес не загнеться і совість спокійна)

Податки я особисто сплачую своєчасно і повністю з моменту реєстрації ФОП і по цей час. На сьогодні маю переплату з єдиного податку на кілька тисяч грн.
Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад:
- заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах);
- касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо;
- накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).
fler
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