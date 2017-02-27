budivelnik написав:
Є два варіантиПерший
- кожен самостійно для себе створює правила які не гноблять насмерть його і допомагають ДержавіДругий
- кожен котить бочку на інших і Держава створює репресивний апарат (який також чогось коштує) який змушує всіх виконувати однакові правила - як правило репресивний апарат зїдає більше ніж повертає...
Тому особисто я для себе прийняв ДВА правилаПерше Правило
- розмір сплачених мною податків повинен перевищувати суми які я і моя сімя в чотирьох поколіннях отримує у вигляді виплат(субсидій-пенсій-компенсацій) від ДержавиДруге правило
- я повинен сплатити податків на 10% більше ніж сплачують аналогічні моєму бізнеси ( і бізнес не загнеться і совість спокійна)
Податки я особисто сплачую своєчасно і повністю з моменту реєстрації ФОП і по цей час. На сьогодні маю переплату з єдиного податку на кілька тисяч грн.
Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад:
- заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах);
- касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо;
- накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).