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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3832383338343835>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.9 5 291
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
10%
28
23.51-24.0
11%
32
24.01-24.5
18%
51
24.51-25.0
12%
35
25.01-25.5
16%
48
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
50
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:25

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.

"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:26

  budivelnik написав:Є два варіанти
Перший - кожен самостійно для себе створює правила які не гноблять насмерть його і допомагають Державі
Другий - кожен котить бочку на інших і Держава створює репресивний апарат (який також чогось коштує) який змушує всіх виконувати однакові правила - як правило репресивний апарат зїдає більше ніж повертає...
Тому особисто я для себе прийняв ДВА правила
Перше Правило - розмір сплачених мною податків повинен перевищувати суми які я і моя сімя в чотирьох поколіннях отримує у вигляді виплат(субсидій-пенсій-компенсацій) від Держави
Друге правило - я повинен сплатити податків на 10% більше ніж сплачують аналогічні моєму бізнеси ( і бізнес не загнеться і совість спокійна)

Податки я особисто сплачую своєчасно і повністю з моменту реєстрації ФОП і по цей час. На сьогодні маю переплату з єдиного податку на кілька тисяч грн.
Виступаю проти таких безглуздих речей, як, наприклад:
- заборона іншим особам допомагати без оформлення (напр., якщо замість Вас хтось інший в магазині працює, поки Ви захворіли або десь пішли по справах);
- касові апарати для тих, хто працює з товаром типу шкарпеток, трусів тощо;
- накладні і сертифікати на товар від постачальників (якщо ведете боротьбу з контрабасом, то нехай митниця не пропускає, до чого тут ФОП?).
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:курс 30 можно будет увидеть может года через 4,не раньше,с этим президентом такого точно не будет
.
.. ану не підглядувати у мої думки! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:53

  proftpd66 написав:
  edvardd написав:Вышел из евро в гривну, зафиксировал убыток в 2 фигуры...


зачем выходить, 4% процент газ мяс, конь 3%,есть банки по 5%. Фонд должен выплатить. В течении 4 лет может выхлопнуть по 1.12--1.2+.


А «газ мяс» это что за банк? Даже сообщение с переводом этих кличек поднял, нет там. :lol:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються!

Ізраїль надав офіційні статистичні дані? :shock: Вони їх ведуть? :shock: За скільки років? :wink: Документ можна глянути? :roll: Чи тут як і в сільському господарстві просто ... ну ... десь шось чув, а десь наснилось в кращих клініках різного профілю ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:09

  Kripo написав:
А «газ мяс» это что за банк? Даже сообщение с переводом этих кличек поднял, нет там. :lol:


АБ «УКРГАЗБАНК»
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:13

  Qwerty написав:
  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Красивый вышел локальный разворот с двумя вершинами.
Сильного отката не жду.

Таможня-30% от плана в январе, и -20% по сравнению с январем прошлого года.

Будут опять давить на НБУ что-бы он не допускал укрепления гривны.

Локально может копеек 50 будет снижение.

У НБУ есть все инструменты.


Ну или встретим 22.00, ибо «весна, уплата налогов, посевная, холода кончились».

Вроде уже всем понятно, что в нашей стране любые прогнозы и анализы выеденного яйца не стоят.
И анализы с высокой долей достоверности можно анализировать лишь мочи и кала.

Ну і тут ви помиляєтеся... Я постійно обстежуюсь і лікуюсь в кращих лікарнях Ізраїлю, так ось там наші аналізи, знімки, висновки взагалі не приймаються до розгляду! Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються! Так що і тут не все так як треба!

та разные клиники в Израиле бывают...:
https://life.pravda.com.ua/columns/2015/12/14/204749/
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:14

  vovakwasov написав:
  Kripo написав:
А «газ мяс» это что за банк? Даже сообщение с переводом этих кличек поднял, нет там. :lol:


АБ «УКРГАЗБАНК»

лет 10 так его называю :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:14

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Ну і 70% діагнозів поставлених в Україні не підтверджуються!
Ізраїль надав офіційні статистичні дані? :shock: Вони їх ведуть? :shock: За скільки років? :wink: Документ можна глянути? :roll: Чи тут як і в сільському господарстві просто ... ну ... десь шось чув, а десь наснилось в кращих клініках різного профілю ...
Мене дивує інше
1 Станом на сьогодні євреї становлять менше 0,7% громадян України ( за 30 років їх частка зменшилась приблизно в 15 разів
2 На цих сторінках - питань повязаних з євреями точно на порядок більше ніж 0,7%

Як на мене
Національність ,яка свідомо виїхала з України - не повинна педалювати єврейські питання в Україні . хоча б тому що
а - кількість євреїв - мізерна
б - їх вплив на економіку/політику в рази більший від їх кількісного стану

Просто з питань безпеки . тим хто залишився бажано максимально перебувати в тіні...
А от провокаторам вигідно постійно роздмухувати ( в тому чи іншому вигляді) вплив і наявність євреїв в Україні.
ПС
Моя порада місцевим( і не місцевим) реальним євреям
Скористуйтесь тактикою ,якою користувались Ваші предки( і яка дозволила Вам вижити ,нехай навіть в кількості 6 млн (кількість євреїв у ізраїлі)) - піднімайте свої питання виключно у своєму вузькому колі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Почти со всем согласен, но Оманский тут совершенно не при чем


"Рафик не в чем не виноват" :)
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